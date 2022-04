Falta de combustible agudiza la problemática del transporte público

La problemática del transporte público en el estado Aragua se agudiza cada vez más, y es que al parecer se debe a la falta de combustible en todo el territorio nacional, lo cual no permite que las unidades presten el servicio de manera eficaz a la colectividad, así lo informó José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte del estado Aragua.

“Efectivamente se ha agudizado la situación con el combustible en el estado Aragua y en todo el país en general, no está llegando la gasolina y el gasoil llega muy esporádicamente, hay compañeros que se encuentran trabajando una vez a la semana para poder llevar algo de sustento a sus hogares”, precisó.

Asimismo, Trocel se disculpó con los usuarios, ya que no pueden prestar dicho servicio por las condiciones actuales, “la falta de combustible nos obliga a no prestar el servicio, si no podemos equipar las unidades no hay manera de trabajar, se nos escapa de las manos”.

A su vez, solicitó a la compañía Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) que surta a las estaciones con códigos Transporte Publico (TP), ya que con el pasar de los días la crisis aumenta poniendo en riesgo dicho servicio en toda la región, “queremos que cumplan con las estimaciones y los comunicados que ellos mismos dieron y pasaron, en estas estaciones sólo debe surtirse a los transportistas, pero lo más importante es que llegue el combustible, menos del 50% de las unidades están trabajando, sólo las que han tenido suerte y logran surtirse de combustible, esa es la razón por la cual no prestamos el servicio como se requiere”, finalizó.

EL AUMENTO NO HA SIDO APROBADO POR EL INTT

Sobre el aumento del pasaje en la entidad, tema que ha sonado en los últimos días y que tiene en ascuas a los aragüeños, Trocel mencionó en un programa radial que hasta el momento sólo ha sido aprobado por los transportistas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre no se ha pronunciado al respecto, “seguimos en la lucha, no para lograr un aumento de 1.5 sino para llevarlo a 2.5, ya está comprobado que en otras partes del país el pasaje urbano oscila en los 2,0 bolívares, incluso en Caracas cobran 3,0 bolívares”, resaltó.

Finalmente, subrayó que el estado Aragua es el único que no ha establecido un aumento, por ello se encuentra en proceso de diálogo para lograr esa reivindicación a los trabajadores que día a día prestan el servicio en las unidades de transporte público.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA