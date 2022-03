Llenando de colores en medio de una pandemia

Para Kenny Maurera la llegada de la pandemia la obligó a cambiar su hobby, y es que de pasar a realizar tortas y postres, el Covid-19 hizo que las ventas bajaran, por lo que tomó la decisión de iniciar un nuevo emprendimiento llamado Kimbaya, donde un pequeño corazón es el distintivo de su marca.

Maurera relata que todo empezó cuando decidió darle a su hija un regalo de cumpleaños diferentes, “mi hija está en Argentina, quería ofrecerle algo diferente a mí siempre me ha gustado ser especial, lo que me llevó a revisar en Instagram y ubicar a una joven de Maracaibo y a su vez ella me puso en contactos con amigas talentosas que realizaban un diseño con escarcha en un vaso, le mande a hacer la bandera de Venezuela”.

Aunque es de la ciudad de Maracay, lleva un tiempo viviendo en Caracas lo que también la ha ayudado a dar a conocer su marca, “luego que le doy ese regalo a mi hija empecé a revisar por YouTube sobre esta técnica, no lo veía tan difícil, así que poco a poco viendo videos me llevo a entusiasmarse y hacerlo”.

En tan solo tres meses su marca ha logrado calar en el mercado, “poco a poco fue practicando y comprando los materiales, es un trabajo con escarcha y un vaso lleva 8 días en realizarlo, mientras que un llavero puede tardar de 5 a 3 días, luego con un programa de diseño se busca la fuente y tipografía para que de esa forma cada trabajo sea personalizado y eso se saca en vinil”.

Destacó que los materiales los ha tenido que traer de afuera, “poco a poco he ido comprando mis materiales en Estados Unidos, el nombre de mi emprendimiento es por un pueblo en Colombia que se llama Quimbaya y su actividad económica se relacionaba con el oro, entonces como mi trabajo es con escarcha y ambos brillan, decidí utilizar ese nombre, colocando mi toque personal”.

Kenny Maurera señaló que empecé este emprendimiento con recursos propios y apoyo de sus familiares, “un primo me hizo el diseño de mi logo y hemos empezado a trabajar poco a poco, lo bueno de comprar materiales afuera es que vienen en más cantidades y mejor calidad, además que es más económico, apenas estoy empezando pero hasta los momentos me ha ido muy bien”.

Por último destacó que las personas que quieren algún pedido lo realizan a través del Instagram @Kimbaya_ “a futuro quiero que mi marca sea reconocida, es un trabajo que hago de forma artesanal, con amor y cariño, esto es duradero en el tiempo, voy poco a poco pero tengo grandes personas que me apoyan”.

MÓNICA GOITÍA