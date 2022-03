Alianza del Lápiz acudirá al diálogo con propuesta social centrada en la alimentación de los niños

El movimiento social y político Alianza del Lápiz confirmó, la mañana de este lunes, que acudirá al diálogo nacional con una agenda social propia y firme: Hacer que los niños venezolanos coman para que puedan aprender y condiciones para que los emprendedores venezolanos puedan sacar sus negocios adelantes. Así lo reiteró frente a los medios de comunicación Eric Ondarroa, secretario general nacional de dicha organización.

“El Lápiz quiere construir una ruta constitucional, pacífica, electoral y de convivencia; pero sobre todo de mayorías populares en Venezuela. ¿Cómo lograr eso? La única manera de lograrlo es a través de la estabilidad política y el respeto institucional (…) Nosotros estamos convencidos de que la vía para superar la inmensa crisis social y económica que hoy agobia a toda una nación es a través de un diálogo serio, coherente, constructivo y que tenga resultados concretos en lo social”, precisó el portavoz del partido de la educación.

En este orden de ideas, y secundando a Antonio Ecarri, máximo representante de este movimiento, dijo que el primer punto de la agenda nacional debe ser la educación y que, para la Alianza del Lápiz, el primer punto de cualquier diálogo debe centrarse en que los niños venezolanos puedan comer para que puedan aprender.

Subrayando que el diálogo no se puede quedar en una conversación más entre actores políticos desgastados, Ondarroa señaló que el país reclama una agenda de diálogo que en verdad pueda brindar y ofrecer soluciones concretas a los infantes venezolanos que hoy padecen malnutrición y desnutrición crónica. “Necesitamos que las escuelas se convierta en comedores escolares, ese es el primero objetivo”, destacó.

En cuanto al tema de los emprendedores, el dirigente político apuntó que también plantearán en el diálogo un conjunto de políticas económicas que permita que los emprendedores puedan salir adelante.

“Desde el Lápiz no vamos a aceptar que desde el diálogo se pretenda dar limonadas ni migajas a los niños venezolanos, nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un Plan de Alimentación Nacional que permita que en todas las unidades educativas: nacionales, estatales y municipales, se conviertan en comedores escolares para el día los niños venezolanos les llegue un desayuno, una merienda y un almuerzo balanceado. Es nuestro objetivo y para eso es que vamos a ir al diálogo nacional”, enfatizó.

Esta propuesta que estamos haciendo y que vamos a llevar al diálogo es, no solamente para los niños escolarizados y es también para los niños que hoy no se encuentran escolarizados.

Antes de finalizar, el vocero sentenció que no auspiciarán ningún diálogo que no toque estos temas y que se convirtiera en más habladera entre “actores politiqueros” que no le dicen nada a nadie y que no tienen la representación, ni la legitimidad de los venezolanos.

elsiglo, con información de 800 Noticias