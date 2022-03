El expresidente colombiano Álvaro Uribe se culpó este martes por los malos resultados que tuvo su partido, el Centro Democrático, en las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que perdió 21 escaños; cinco en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes.

“Tenemos que ser muy delicados en este momento de la vida democrática de la patria. Disminuimos muchas curules (sillas que ocupa un diputado en el parlamento) , el principal responsable soy yo, por mi afectación a la reputación”, expresó Uribe en una reunión en la que convocó al Centro Democrático para discutir los resultados electorales.

Esa caída de su reputación, explicó, está marcada por el caso de fraude procesal y soborno de testigos que le sigue la Justicia y por el cual dijo que incluso le tocó cancelar eventos de campaña en las regiones para asistir a las audiencias.

El proceso contra Uribe comenzó en febrero de 2012 cuando el exmandatario demandó por presunta manipulación de testigos al senador izquierdista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra él por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no solo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

Cuando Uribe renunció al Senado a finales de agosto de 2020, su fuero de congresista y el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.

El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el 5 de marzo de 2021 no investigar a Uribe, al considerar que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

EFE