Vecinos de la calle 1º de Enero afectados por el colapso de las aguas servidas

Desde hace 2 años, los habitantes de la calle 1º de Enero del sector 23 de Enero, municipio Girardot, estado Aragua, han vivido con el mal olor, producto al colapso de las aguas servidas en la comunidad, en donde ya tiene a una persona que se vio seriamente afectada por esta problemática.

El hueco evidencia el colapso de la tubería de las aguas

Este es el caso de Alexis Caraballo, quien reside en la calle San Miguel cruce con la calle 1° de Enero, relató que tratando de destapar la cañería en su hogar le cayó una gota de esa agua contaminada en su ojo derecho, dejándolo ciego.

"Esto me pasó hace dos meses haciendo ese mantenimiento, repentinamente me cayó una gota de agua en el ojo y me tuvieron que sacar de emergencia al ambulatorio", argumentó Caraballo, quien no quiso dar más detalles sobre este caso.

Alexis Caraballo perdió el ojo derecho destapando la cloaca

No obstante, mostró como sigue el desbordamiento de las mismas en este lugar, haciendo énfasis en la salida de las aguas servidas de las casas. "Cuando llueve las bocas de visita parecen una fuente", comentó.

Por su parte, Ernesto Freites, quien vive al final de la calle 1º de Enero, recalcó que en la temporada de lluvias, la vía se inunda de aguas negras. "Las casas están rebozadas y la mayoría de las tanquillas se desbordan y recorren las aceras", especificó el ciudadano.

Las aguas se desbordan por las tanquillas de las casas

Freites aseguró que las autoridades municipales sí están al tanto de esta situación, pero que han venido pocas veces y sólo a tomar medidas.

Ernesto Freites

Por su parte, Pedro Carruido afirmó que los vecinos han recolectado firmas para solicitar la reparación de esta situación, pero no han recibido respuestas. "Al principio recogimos las firmas y fuimos a Hidrocentro, pero dijeron que no era con ellos, sino con la Alcaldía, porque había que romper y hacer un hueco aparte", dijo el vecino, señalando el hueco que está cubierto de tierra en el medio de la calle 1º de Enero.

Además aseguró que ese cráter que se está formando, es debido a que colapsó el tubo que está debajo de la vía, siendo este el causante de que los desechos de las casas se queden allí o inclusive regresen y se desborden.

Los habitantes de este sector aseguraron que al menos cuentan con un buen sistema de alumbrado en esta vía, pero esperan que comiencen las labores de reparación de las aguas servidas que tiene a los habitantes incómodos.

LINO HIDALGO | elsiglo

