Barrio Sucre de Ribas sin servicio de Cantv

Son muchos los residentes del barrio Sucre en el sur de la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, quienes denunciaron el mal funcionamiento del servicio de la empresa del Estado, Cantv. Manifestaron que su vida se ha convertido en un solo pesar, puesto que permanecen incomunicados.

Javier Borges y Claritza Arias, afectados

En este sentido, los afectados comentaron que tienen este inconveniente desde marzo del año 2017, cuando por causas que para el momento desconocen, dejaron de funcionar, tanto el servicio telefónico, como la red de Internet, lo que ha ocasionado su molestia, tomando en cuenta que estos servicios son básicos para mantenerse comunicados.

Explicaron que esta dificultad con el pasar del tiempo se ha ido extendiendo a zonas cercanas, entre las que destacan las calles Licenciado Benítez, Rudencindo Canelón, 12 de Febrero y Libertador Sur. Esto sin dejar a un lado, la Poligonal Sucre, residencias El Parque y La Otra Banda.

"Estamos de verdad mal al estar incomunicados. Hemos hecho los llamados pertinentes, cartas, memos y nadie nos ha hecho caso. Anteriormente no había oficinas de Cantv y ahora que la abrieron, vamos por el mismo camino, como que si no existiera, porque el servicio al público es pésimo. De verdad, no tenemos dónde denunciar, porque no hacen nada nunca", mencionó Ivón Tirado.

La señora Marina Liendo agregó: "Son cinco años que tenemos pagando un servicio inexistente, cinco años con los chamos estudiando por el amor al arte, porque no tienen posibilidad ni de usar el Internet. Es imposible, que digan que trabajan para la gente, cuando un servicio tan primordial como ese no existe. En la zona sur estamos denunciando ahorita, pero toda La Victoria está incomunicada y no es por un pequeño lapso de tiempo son años. De verdad necesitamos ser atendidos.

Por su parte, Javier Borges y Claritza Arias dijeron: "Hoy nos acercamos hasta la oficina de Cantv aquí en la plaza Ribas, para nuevamente meter una carta con las firmas de todos los afectados que conseguimos, para ver si de una vez por todas nos toman en cuenta.

Estamos haciendo lo que es debido y con el mayor respeto, de manera de ser tratados igual. Sabemos que hay problemas, sin embargo es un servicio básico que no está funcionando bien y donde nos vemos afectadas cientos de familias".

En resumidas cuentas, los denunciantes de esta parte del eje Este del estado Aragua hicieron un llamado a las autoridades competentes, con el fin que a la brevedad posible resuelvan esas fallas y más con el regreso a clases de los niños y jóvenes.

Ciudadanos esperan que la empresa Cantv tome en cuenta sus requerimientos

DANIEL MELLADO | elsiglo

