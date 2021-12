Richard Mardo entregó tanques de agua a comunidades de

En el marco de las diferentes ayudas sociales que realiza el partido Primero Justicia en la entidad aragüeña, en horas de la mañana de este martes, Richard Mardo, coordinador de la tolda amarilla en la jurisdicción, realizó la entrega de tanques de agua potable, para aquellas comunidades las cuales se han visto afectadas por la escasez del vital líquido.

Loading...

Mardo destacó que continuará trabajando en las calles junto a los ciudadanos

En este sentido, Richard Mardo mencionó que se encuentra dispuesto a cumplir aquellos compromisos que una vez asumió con los ciudadanos, "esto es para calmar un poco ese dolor que existe en nuestros barrios, la solución nunca será un tanque de agua, nosotros tenemos planes concretos para Aragua y para la ciudad, esto para que más nunca se tenga que usar un tanque".



Asimismo recalcó que una de las comunidades beneficiadas con esta entrega fue la zona de La Cooperativa, "no se puede dejar que las personas que viven por ejemplo en Camburito, continúen con el problema del agua y no se les busque aliviar el mismo, por eso hoy le decimos que estamos haciendo la entrega de los tanques de agua para aliviar un poco la problemática".



Mardo señaló que el deber ser es que en cada casa las familias abran el grifo y cuenten con el vital líquido; "cosas tan sencillas como bañarse a la hora que uno desee y con el agua que venga desde el chorro; hay barrios que lo que tienen es una bomba y está quemada y duran hasta cinco años sin el vital líquido; por eso quiero que entiendan que esta entrega es sólo para aliviar un poco el problema que estamos viviendo".



Por último, el coordinador de PJ recalcó que continuará trabajando en las calles; "no estamos junto a ustedes sólo en campaña, yo estoy inhabilitado desde el año 2012; no me permiten participar, pero seguiré al lado de los ciudadanos, resolviendo los problemas que estén a mi alcance".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...