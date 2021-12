En los comicios regionales y municipales surgieron nuevos liderazgos

Las pasadas elecciones regionales abrieron la puerta a la participación en cargos gubernamentales a dirigentes provenientes de grupos políticos opositores novedosos para la región, lo que ha sido evaluado como un desarrollo adelante en lo que respecta a la pluralidad en el ambiente político de Aragua.

Cabe recordar que el pasado domingo 21 de noviembre se llevó a cabo en Venezuela el proceso de megaelecciones, en las cuales se disputaron los cargos de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales, los resultados fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó 18 de las 23 gobernaciones del país.

Este proceso electoral donde se eligieron 3.082 cargos en todo el país, tuvo una participación del 42,2%, representando un bajón electoral, esto en comparación de las pasadas elecciones regionales del año 2017 donde se obtuvo una participación del 61,03%.

Sin embargo, de estas megaelecciones surgieron nuevos liderazgos en cuanto a la oposición venezolana, entre ellos los partidos Fuerza Vecinal y Alianza Lápiz, quienes lograron un gran número de votos en sus tarjetas, las cuales se representaron en varias Alcaldías a nivel nacional pertenecientes a ambas organizaciones.

OPOSICIÓN CON CUATRO ALCALDÍAS

En cuanto a los resultados del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en el estado Aragua, en los resultados anunciados por el CNE también se observa que la tolda roja tuvo una baja en su militancia representada en votos.

Sin embargo, en estos nuevos comicios la oposición aragüeña se alzó con cuatro Alcaldías, luego de que en las elecciones municipales del 2017 la oposición sólo obtuvo una Alcaldía, la cual fue la del municipio Tovar, donde resultó electo Esteban Bocaranda, con el 51,46% de los votos, siendo su quinto período en dicho municipio.

Durante las elecciones del mes de noviembre del 2021, los alcaldes opositores que resultaron electos fueron Gonzalo "Chacho" Díaz por el municipio Libertador, donde obtuvo 17.646 votos, lo que representa un 51,73%, Andrés Aular por el municipio San Sebastián de los Reyes, donde sacó 6.459 votos, representados en un 64,47%.

Mientras que las dos últimas Alcaldías donde se alzó la oposición aragüeña fue en el municipio José Ángel Lamas, donde Pedro Campos obtuvo 5.695 votos, con un 44,02% de participación, mientras que Sotero González se convirtió en el alcalde del municipio Urdaneta con 4.913 votos, lo que representa un 49,41%.

FUERZA VECINAL

En cuanto a la organización Fuerza Vecinal en el estado Aragua, estos decidieron apoyar la candidatura a la Gobernación de Aragua de Luis Carlos Solórzano, quien de los 12.545 votos que obtuvo en todo el estado, 7.563 votos fueron por la tarjeta de Fuerza Vecinal.

En este sentido, Julio Sánchez Regalado, vocero regional de Fuerza Vecinal, manifestó que como partido incipiente a nivel nacional y regional, se sienten satisfechos con los resultados de las elecciones, "en tan sólo meses de fundados, un partido que fue autorizado por el Consejo Nacional Electoral el 29 de junio del presente año y logramos capitalizar 455.000 votos a nivel nacional, consolidándonos como la tercera fuerza política del país, por detrás del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática".

Asimismo, Sánchez Regalado recalcó que Fuerza Vecinal resultó victoriosa con la Gobernación del estado Nueva Esparta, "allí obtuvimos varias Alcaldías, como por ejemplo Maneiro, Mariño, en Anzoátegui obtuvo la Alcaldía de Lecherías, en Miranda pasamos de tener cuatro Alcaldías a tener seis, como lo son Guatire, Zamora, Carrizal, lo que nos da un inventario final de 16 municipios gobernados por este reciente partido".

En este sentido, resaltó que David Uzcátegui jugó un papel fundamental en el triunfo de Fuerza Vecinal y debido a la situación que ocurrió en el estado Miranda con los candidatos de otras líneas opositoras, Sánchez Regalado informó que desde Fuerza Vecinal tienen una propuesta.

"Queremos impulsar una ley de primarias, para que todos los candidatos desde concejal, diputados regionales y nacionales, alcaldes y gobernadores, sean electos a través de procesos primarios para así consolidar la unidad, ya que uno de los factores que fomentan la abstención que se vio, fue esa división y pelea entre los distintos partidos de la oposición, mientras que el PSUV lleva un solo candidato".

Sánchez Regalado mencionó que en Aragua, lograron capitalizar en la lista de diputados al Consejo Legislativo un total de 7.900 votos, "somos una organización política que nació a escasos cinco meses de las elecciones del mes de noviembre, esto fue por encima de partidos tradicionales como por ejemplo Podemos que gobernó en el estado Aragua, Patria Para Todos, Somos Venezuela, Avanzada Progresista, Primero Venezuela, El Cambio, entre otros".

Asimismo mencionó que para lo naciente de la organización estos resultados son de gran satisfacción, "para los próximos años queremos motivar a los maracayeros y a los venezolanos a que vuelvan a creer en la política, en los recorridos que realizamos en las comunidades hay un desgaste de la política como tal y está percibida por la gente como una herramienta que no sirve para resolver sus problemas, por eso en Maracay hubo una abstención del 68%".

En este sentido, destacó que la militancia de Fuerza Vecinal continuará en las calles, "estamos acompañando a las personas en sus problemas para que sientan que el respaldo político no es sólo en el momento electoral, sino que cuando no hay elecciones, Fuerza Vecinal quiere construir ese liderazgo que acompañará a las personas siempre".

De igual forma, el vocero regional de Fuerza Vecinal mencionó que el partido nace en el estado Miranda, cuando en el año 2017 la oposición en su mayoría decidió no participar, los alcaldes Gustavo Duque, Elías Sayeh, Darwin González y Josy Fernández, dieron un paso al frente y se postularon, ganaron y deciden formar un partido político nuevo.

"Estamos demostrando desde ya la diferencia de Fuerza Vecinal y esos partidos políticos tradicionales, ejemplo el estado Aragua, de los candidatos que perdieron y continúan en las calles desarrollando una agenda social, se respetan los liderazgos de abajo hacia arriba, nuestros candidatos fueron elegidos por la dirección regional, a diferencia de esa vieja política donde todo se decide por imposiciones y desde Caracas, aquí estamos construyendo un liderazgo desde las comunidades y regionales".

ALIANZA LÁPIZ

Alianza Lápiz fue otra de las nuevas organizaciones políticas que obtuvieron un buen resultado en el pasado proceso electoral del 21 de noviembre, y es que en el caso del estado Aragua, dicha organización política sus candidatos se alzaron con dos Alcaldías, las cuales fueron Libertador y San Sebastián de Los Reyes.

Al respecto, Vladimir Rodríguez, secretario general de Alianza Lápiz en el estado Aragua, manifestó que se sienten contentos por los resultados obtenidos durante los comicios, "presentamos de manera exitosa cuentas, no sólo para el partido, sino también para los ciudadanos, nosotros queremos profundizar muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Rodríguez indicó que la oposición venezolana cuenta con varios matices, "lo primero que debemos entender es que no podemos tener más diferencias, el país necesita un cambio, la Venezuela de hoy no ayuda ni a los que están en el gobierno ni los que están en la oposición, a nosotros nos diferencia que tenemos una política y creemos en el proceso de educación".

Asimismo recalcó que desde Alianza Lápiz trabajan en cinco elementos fundamentales, "en primer lugar nosotros creemos en un sistema liberal, ir hacia una economía liberal, hacia una economía donde exista una buena competitividad que le permita a los empresarios mejorar en producto y también un mejor precio, esto nos va a permitir abrir elementos fundamental, la familia tiene sus ingresos y hoy las familias no están comiendo, tenemos un gran problema que es la pobreza y debemos ocuparnos en ello".

De igual forma manifestó que también se enfocan en la dolarización, ésta llegó a Venezuela para quedarse, no hay manera que el Gobierno siga imprimiendo dinero o respaldo en bolívares, esto sólo aumentará la inflación, el gasto, los sueldos y salarios no van a ser los que van a poder cumplir las necesidades de las familias".

En este sentido, Rodríguez destacó que otro tema que son de importancia para ellos, es la mejora de los servicios públicos, "con el paso de los días se van deteriorando, los ciudadanos tienen problemas con el transporte, la electricidad, gas, Internet, y por eso hablamos de un sistema liberal económico y de pensamiento, no queremos que los venezolanos dependan de una bolsa o un bono, sino de su intelecto y lo que construyen".

Rodríguez resaltó que la educación es otro pilar fundamental, "estamos convencidos que el venezolano de hoy debe vivir de su trabajo y emprendimiento, por eso creemos en la Ley de Emprendimiento Social, esta es una ley que se enfoca en apoyar a los emprendedores desde la elaboración de su producto hasta el momento de la comercialización del mismo, Aragua tiene muchas potencialidades y el gobierno debe entenderlo".

Destacó que para que un emprendimiento sea exitoso debe tener educación, "muchos son exitosos al principio, pero si no se tiene la educación entonces no se puede concretar, debemos darle competencias a los estados y los municipios para que sean más eficientes, ya no podemos seguir en el centralismo, ya que hasta ahora no presenta ninguna buena gestión para los ciudadanos, los entes del estado deben mejorar la vida de los ciudadanos, competencias como son la salud, educación, vialidad, se pueden construir políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

El secretario general de Alianza Lápiz manifestó que los niveles de pobreza en Venezuela son alarmantes, "no hemos creado las condiciones para que el hombre mejore su calidad de vida, creemos que hay una deuda con los ciudadanos, y la única forma de sacar a las personas de la pobreza es a través de la educación, Venezuela puede salir de esta gran crisis a través de la educación, se necesita cambiar y en Aragua el cambio está comenzando".

Rodríguez recalcó que en caso de Aragua, a su juicio todos los cambios políticos que han ocurrido en el país empiezan en este estado, "hoy en Aragua comenzó un cambio con la Alianza Lápiz, todos los ojos en el país estarán en las dos gestiones de nuestro municipio, y nosotros vamos hacer la diferencia, y vamos a resolverle los problemas a nuestros ciudadanos, tenemos deficiencia de los servicios públicos, pero nosotros estoy seguro que podemos resolver y buscar acuerdos multilaterales que nos permitan grandes inversiones y proyectos para nuestros municipios".

Por último, Rodríguez mencionó que Alianza Lápiz funciona desde el partido y desde las Casas Lápiz, "allí le entregamos herramientas a nuestros ciudadanos para que ellos puedan adquirir un oficio que les permita ganarse la vida, esas son las cosas que estamos haciendo, queremos ser un partido útil donde los ciudadanos se sientan identificados, aquí no se trata de tener un carnet político para obtener beneficios, y para eso debemos cambiar este gobierno y con votos, se debe crear una fuerza política pero con un mensaje".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

