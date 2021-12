Joana Sánchez fue juramentada como Alcaldesa reelecta de Santiago Mariño

El Concejo Municipal de Santiago Mariño efectuó una sesión especial con motivo del acto de proclamación y juramentación de la alcaldesa Joana Sánchez, quien fue reelecta por votación popular el pasado 21 de noviembre para el período 2021-2025. El evento se efectuó con la asistencia de la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, en un ambiente festivo que estuvo matizado por la presencia masiva del pueblo noble mariñense en el sector Rosario de Paya del municipio Santiago Mariño en la parroquia Pedro Arévalo Aponte.

La alcaldesa Joana Sánchez, una vez juramentada ante la cámara municipal presidida por Claribel Lugo, saludó a la gobernadora Karina Carpio y a todos los presentes, enviándole un especial saludo de reconocimiento a los habitantes del pueblo noble y aguerrido de Paya. Luego procedió a dar su discurso, el cual dedicó al coronel Pedro Arévalo Aponte, epónimo de la parroquia en donde se efectuó el acto protocolar.

"Quiero hablarles hoy del coronel turmereño Pedro Arévalo Aponte, líder de las causas de la Independencia, injustamente olvidado en la historia por los aragüenos y por nosotras y nosotros los habitantes de Mariño... Hoy me juramento en tu patio, Pedro Arévalo Aponte, y te recuerdo con gran fuerza, valor y espíritu indomable; así es tu gente, así es mi gente, así es nuestra gente", rememoró.

En tal sentido, la joven lideresa, durante sus palabras, añadió que si bien es cierto que este prócer pudo haber sido olvidado en algunos momentos durante estos 200 años de historia patria, también es verdad que la parroquia epónima Pedro Arévalo Aponte, ha sido atendida y nunca olvidada durante los 4 años de su gestión. "Por eso hemos venido hoy a juramentarnos en sus barrios, en sus calles, porque Pedro Arévalo Aponte late con fuerza en nuestros corazones", expresó.

Agradeció asimismo a los habitantes de esta importante parroquia, por el voto de confianza dado en estos 4 años de su gestión. "Nuestra gente sigue confiando, no solamente en nosotros como personas, sino también en el hecho de la Revolución. Pedro Arévalo Aponte desde hace 4 años sigue sonando fuerte en nuestros corazones, hoy podemos decir que tenemos dos concejales, en un circuito, que son netamente de nuestros barrios, Nardy Coromoto Martínez y Johan Rojas, de Matacaballo y de Vallecito, aquí no hay importados".

Del mismo modo, la alcaldesa Sánchez agradeció al pueblo, pero también pidió comprensión por lo que aún no se ha hecho. "Pido perdón por lo que no se ha hecho, pido perdón por las promesas incumplidas, pido perdón, quizás, por el tiempo no dedicado; pero como sé que somos nobles y que Pedro Arévalo Aponte estuvo al lado de Bolívar siempre acompañándolo, así como ustedes han estado acompañándonos en estos años de Revolución, sé que ustedes me van a perdonar y vamos a seguir caminando en estos nuevos 4 años de trabajo y de futuro".

Finalmente, la gobernadora Karina Carpio se refirió al importante respaldo de pueblo, de amor y esperanza que ha recibido Joana Sánchez de los pobladores, vecinos y vecinas de Mariño. "Yo formo parte y vivo en este municipio; desde el gobierno regional cuente el pueblo de Mariño con todo mi respaldo para seguir avanzando. Seguimos juntos para llevar a nuestro estado Aragua y a Mariño al sitial que se merece", aseguró.

