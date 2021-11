Alejandro Arnauda: "Seré el mejor alcalde que haya tenido Revenga"

El municipio José Rafael Revenga, en el eje Este del estado Aragua, según el candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, Alejandro Arnauda, una autoridad que promueva y compatibilice cuatro principios fundamentales, como lo son la libertad, la justicia, el progreso y la solidaridad, en aras de potencializar la entidad y por consiguiente fortalecer el sentimiento de propiedad de los ciudadanos y su independencia.

Ajuicio del joven revengueño Alejandro Acosta Arnauda; diez años en la política y en los trabajos sociales le han permitido prepararse, tanto académicamente, como empáticamente, para lograr ser el mejor alcalde que haya tenido la jurisdicción. Tomando en cuenta que toda su vida ha residido en el Casco Central de El Consejo y conoce de cerca las carencias que tienen los consejeños.

"Tengo 34 años viviendo en El Consejo, nací en La Victoria, pero a los pocos días de nacido me trajeron a estas hermosas tierras, de donde es mi familia, a mi terruño. De ahí en adelante, mi pasión por ayudar a los demás fue creciendo, me dediqué inicialmente al trabajo social, a ayudar al más necesitado, sin recibir nada a cambio, que es lo importante; y posteriormente me uní a la líneas de un partido político, donde pude redireccionar mi labor con la comunidad hacia aspectos que dieran un vuelco la forma como estábamos viviendo desde mi trinchera. Mi meta siempre es ofrecer a los ciudadanos un Revenga lleno de oportunidades y lleno de amor", dijo el candidato.

En este sentido, Arnauda, quien además de ser profesional de la Seguridad Industrial, tiene vastos conocimientos de políticas públicas, avalado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), explicó que a pesar de todos sus recorridos de apoyo y respaldo a la comunidad de Revenga, fue hasta este año 2021 cuando tuvo la posibilidad de representar a los pobladores, quienes a su parecer tienen una necesidad inquebrantable de cambio.

"Hoy tenemos las posibilidades amplias, donde nos metemos en un deseo indetenible de cambio. El municipio José Rafael Revenga se convirtió en un caserío; donde tú te metas, las dificultades se desbordan, es por ello que el deseo de cambiar la realidad está; por más que aquellos la quieran ocultar no pueden, porque son años de gestión, donde nunca le dieron respuesta al pueblo, es por ello que hoy le ofrecemos una alternativa real, representamos la unidad que va muchos más allá de un partido político, somos la unidad de la madre revengueña, que tiene a su hijo fuera del país y que desea que regrese; somos la unidad que representa a María de Los Cerritos, que tiene un tumor en el cerebro y no tiene medicamentos. Yo creo que son problemas difíciles, para solucionarlos a un corto plazo, pero lo que hay es voluntad para hacerlo", destacó.

Del mismo modo, el candidato de la manito prosiguió: "Nosotros tenemos proyectos que van en pro de generar la independencia dentro del municipio, puesto que el mismo necesita de una u otra forma tener mayor ingreso y esto se consigue con un trabajo mancomunado entre todos los factores que componen el ayuntamiento, cediendo terrenos, para que vengan empresas a invertir dentro de la entidad y que por consiguiente esto nos genere liquidez, ingresos propios que nos permitan generar políticas públicas".

Y es que, Arnauda quien se considera un hombre de fe, señaló que además de todas las dificultades que se están presentando en el municipio, hay una necesidad de fortalecimiento de valores, de empatía, es por ello que su candidatura está basada en el respeto, el amor, la solidaridad y por supuesto en la fe en Dios, quien es el pilar fundamental de todo el panorama que él está presentando para el beneficio de todos los habitantes de esta parte del Este de Aragua.

"Se sabe que tenemos infinidad de problemas y todos ellos se atacarán con la efectividad que necesitan las diversas comunidades consejeñas, no obstante, es necesario que nosotros como autoridades demos el ejemplo poniendo en práctica los valores, que nos hacen ser buenas personas y que recordemos que los panoramas de la vida son puestos por un ser superior y ese es Dios, su plan es que yo esté aquí representándolos y aquí estoy dando la batalla, pero de su mano".

"CONSTRUYAMOS TIEMPOS MEJORES PARA REVENGA"

El candidato de la Mesa de la Unidad en Revenga, informó que su plan a seguir de resultar electo, se denomina "Construyamos tiempos mejores para Revenga 2021-2025", el mismo nace con la necesidad de brindar bienestar a las familias, donde el buen funcionamiento de los servicios básicos sea una de las puntas de lanza, esto sin dejar a un lado los sectores de salud, educación, deporte, economía, entre otros.

"Mi mensaje es a esos luchadores, a esos líderes, a los buenos. Vamos a seguir trabajando de la mano para seguir fortaleciendo cada sector o cada comunidad con esos trabajos sociales. Asimismo, a los trabajadores y al personal obrero de la Alcaldía mis respetos y mi compromiso de mejorar el trato, el salario y los beneficios con respeto siempre", dijo.

MEJORAR LA ECONOMÍA COMO PUNTO FOCAL

Arnauda puntualizó que el poder económico en la entidad debe ser potencializado, que los comerciantes, empresarios y emprendedores se vean apoyados y respaldados con un gobierno municipal comprometido, que tengan la posibilidad de entenderse directamente con los actores municipales y que conozcan tanto su deber con el municipio, en cuanto al pago de impuestos justos y sus derechos al conocer a donde van destinados sus ingresos, los mismos que se verán reflejados en toda Revenga, por medio de calles limpias, iluminadas, servicios en óptimo estado.

"Queremos que las decisiones y las soluciones salgan en conjunto, trabajando en equipo gobierno, municipal y comerciantes, para así darles fe de a donde van a ser destinadas sus cancelaciones y como están beneficiándose tanto ellos como habitantes del municipio, como los demás ciudadanos. Como lo digo siempre en Revenga tenemos todo para ser independientes, para producir nosotros mismos, sin tener que salir de nuestros límites, somos una tierra rica y eso debemos conocerlo y valorarlo".

ESPACIOS ÓPTIMOS PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN

Para el candidato, el deporte también forma parte fundamental en conjunto con la educación para la creación de ciudadanos aptos y sanos, es por ello que las jornadas de rehabilitación y arreglo de espacios deportivos son de suma importancia. "El deporte es el mejor camino para nuestros niños y jóvenes, en él no sólo encontrarán afianzar sus destrezas en las distintas disciplinas, sino que además se alejarán del ocio, es una ventana para su recreación".

UN REVENGA TURÍSTICO

Arnauda puntualizó que el municipio José Rafael Revenga tiene espacios que son perfectos para impulsar el turismo, el atractivo, mismo que funciona a la perfección con la economía de la zona. Ante este panorama, se crearon estrategias y planes que van a favor de convertir el sector en un sitio de atracción.

"Tenemos muchos espacios para nosotros mismos fomentar el turismo, que las personas sepan que el municipio Revenga no es un caserío dormitorio, que conozcan todo lo bonito que tenemos, donde podemos disfrutar de zonas montañosas, ríos y áreas históricas hermosas. Eso sin dejar a un lado nuestras tradiciones como el coleo, el mismo que será rescatado con la creación de una manga. Son muchos los trabajos, pero sabemos que con el poder del consejeño y nuestro compromiso de amor y trabajo lo conseguiremos".

DANIEL MELLADO | elsiglo

