"Transformaremos Ribas con una unidad de propósito"

Para la candidata por la Mesa de la Unidad Democrática en Ribas, Karin Salanova, la entidad ribense necesita de una alcaldía humanizada, la cual brinde a través de su cercanía con las comunidades políticas públicas que favorezca a los ciudadanos sin distinciones.

En este sentido, Salanova, de profesión Abogada, con una especialización en Derecho Procesal, manifestó que la jurisdicción que la vio crecer está sedienta de un cambio, de un respiro de amor, puesto que Ribas más que ser el territorio donde ella creció y donde están creciendo sus hijas, sea un lugar de reconciliación, de unión y donde la empatía sea la bandera.

"Yo soy victoriana de pura cepa, nací en Caracas, pero desde muy pequeña me trajeron a La Victoria, al municipio Ribas, una entidad grandiosa con siete salas de cine, con plazas hermosas, con una gran cartera de atractivos, era un municipio muy feliz y La Victoria la sexta ciudad más importante del país y todo eso se ha perdido, por eso es que es necesario un cambio y es el que estoy presentando con una Unidad, que más que un partido, sea una unidad de los ribenses, donde todos trabajemos en pro de nuestro bienestar, con humanidad, con amor y con un propósito claro, que es salir adelante", dijo la candidata.

Y es que Salanova con más de una década de práctica privada del Derecho y de labor social en Fadem y Salanova y Asociados, se ha destacado como una dirigente que se inició en las lides políticas en la Ciudad de la Juventud. Desde allí ha escalado posiciones partidistas y gubernamentales. "Por las mismas condiciones del país, me fui involucrando en la política desde el año 2001, porque no me gustaba las cosas como las veía y poco a poco me fui empapando en el tema, estudiando, viendo que desde la política, se pueden hacer políticas públicas, para ayudar a las personas, proyectos y desde esa realidad es que nosotros nos hemos venido involucrando. Y además de siempre estar aquí resistiendo un tsunami, que es como nosotros llamamos a la crisis que ha vivido y está viviendo Venezuela, Aragua y nuestro municipio que no escapa de esa realidad".

La abanderada de la manito en Ribas, bajo el lema de: "Unidad de Propósito" y acompañada de una plancha de candidatos a concejales mayoritariamente jóvenes, busca la transformación de tan golpeado sector industrial y comercial en Aragua, así como la inmediata recuperación de los servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Explicó que uno de los principales inconvenientes, es el sistema sanitario de la jurisdicción, el mismo que a su parecer se encuentra en el olvido, a pesar de las múltiples denuncias de los ciudadanos y pese a que son los que albergan a gran cantidad de pacientes, no sólo de Ribas, sino de todo el eje Este del estado Aragua.

"Hemos perdido mucho la calidad de vida, nosotros no creemos que llegaremos con una barita mágica, pero sí creemos en que vamos a humanizar una Alcaldía. Aquí hubo una prueba de fuego que fue el Covid-19 y la crisis sanitaria, tenía como resultado, ver cuál era la respuesta que podías dar como primera autoridad municipal. Sin embargo, los ambulatorios y ellos no dan respuesta".

Asimismo, la candidata a la Alcaldía de Ribas precisó que en su plan de gobierno otro de los puntos focales es el rescate de los servicios públicos. "Agua, potable, vialidad y electricidad, son sólo algunos de los servicios que presentan fallas aquí en Ribas. Sin embargo sabemos que podemos gestionar como primera autoridad para resolver estos problemas, pero debemos hacerlo de corazón, con toda la responsabilidad con personas que conozcan del tema, que den soluciones a largo plazo, de esa forma las comunidades confiarán en nosotros".

De igual forma, Salanova indicó que como una mujer creyente y de fe, está convencida que con el talento humano del municipio y unidos, sin distinciones, sólo con ganas de trabajar, van a conseguir solucionar los inconvenientes. "Nosotros tenemos un propósito y es vivir bien, volver a ser felices, que Ribas sea el municipio de las oportunidades, de la juventud".

Salanova manifestó que dentro de su propuesta también pensó en los comerciantes de Ribas. "Es necesario que las autoridades tomen en cuenta a los comerciantes, que sean cercanos, que los mismos se sientan protegidos y no afectados por los funcionarios. Ribas es uno de los municipios con los impuestos más costosos del país y ves los sectores en ruinas y los parques comerciales y empresariales solas. Entonces, ya llegó el momento de volver nuevamente atractivo al municipio y que vuelvan los inversionistas y que los comerciantes vuelvan a abrir sus puertas, que no prefieran otros municipios, antes que el propio por los costos y los atropellos".

DANIEL MELLADO | elsiglo

