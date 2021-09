Vecinos de la calle Mariño de Maracay, específicamente a la altura de la urbanización San Miguel del municipio Girardot, denunciaron que desde hace aproximadamente un mes, y como consecuencia del quiebre del colector principal de aguas servidas, se formó un enorme hueco en la vía.

Indicaron que aunque han realizado la denuncia correspondiente, hasta la fecha nadie les ha dado repuesta del caso, solamente cercaron el hueco, para evitar que ocurriera algún accidente, pero la problemática cada vez es mayor y temen que ocurra un hecho que lamentar.



En este sentido, Marisabel Fermín, manifestó que en la mayoría de la zona no que existen son locales comerciales, "las personas o las autoridades creen que porque acá frente al enorme hueco, no quede una vivienda resulta entonces que no estamos afectados".

Fermín destacó que han levantado la voz en varias oportunidades, "esto no es nuevo, ya ha pasado antes y nadie nos daba respuesta, ahora miren todo lo que se formó por no prestar atención al momento correcto, y las consecuencias las pagamos nosotros, necesitamos que solventen rápido, está es una vía de gran acceso y este hueco representa un completo peligro", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

