En El Progreso viven entre apagón y anegación

Diecinueve horas continúas sin energía eléctrica duraron los vecinos de la comunidad El Progreso, en el municipio Mario Briceño Iragorry, después las fuertes lluvias registradas durante la noche del pasado viernes.

Y a pesar de que superaron este trago amargo, los vecinos están consientes de que las causas de que todo se volverá a repetir en cualquier momento.

Según el relato de los afectados la lluvia comenzó eso de la 6:30 de la tarde, y con ella la preocupación y angustia de los habitantes de la comunidad por la cantidad de agua que caía.

"Cuando se hicieron las 7 de la noche se fue la luz y el palo de agua no era normal, lo primero que venía a mi mente era que el río podía desbordarse, de noche y sin energía eléctrica la preocupación era mayor", describió Lucía Vargas.

Al mismo tiempo indicó que aunque el rió no se desbordó, la lluvia arrastró ramas, palos y basura que generalmente las personas dejan en los caños, causando anegaciones a nivel de aceras en las avenida Universidad, sector 1, 9 y 10 de Caña de Azúcar, detalló la denunciante.

LA ELECTRICIDAD LLEGÓ AL OTRO DÍA

Continuando con nuestro recorrido nos encontramos con Esperanza Puente, quien nos indicó que "la cantidad de agua que estaba cayendo no era normal y justo a las 7 de la noche se apagaron las luces y lo primero que pensé, Dios mío cuidamos de que ocurra otra desgracia. Pasó todo la noche lloviendo, como hasta las 3 de la mañana más o menos, y aún a esa hora no teníamos electricidad, amaneció y la luz llegó a las 9:50 de la mañana y esperemos que no se vuelva a ir porque pasamos muy mala noche entre el calor y los zancudos".

Por su parte, Yolanda Rangel comentó: "Afortunadamente para este lado la canal por donde pasa el río creció un poco, pero no se desbordó, lo que es indicativo que hicieron un trabajo de mantenimiento que permitió que en algunos sectores las canales no se desbordaran".

Al mismo tiempo recalcó que el problema de los cortes de energía eléctrica no programados los mantiene en jaque, ya que cada vez que se va la luz o comienzan los bajones siempre se quema un electrodoméstico y como está la situación en estos momentos es imposible reemplazarlos. "Deben hacer un cronograma y avisar, pero no a los de la Ubch con megáfono porque seas personas se guardan la información".

SE PUDRIO LA POCA CARNE QUE TENÍA

Para Letty Pérez durar 19 horas luz representó que se le dañara la poquita carne que había comprado.

"Todos estos días ha estado lloviendo, pero no con tanta intensidad como el día viernes, los cortes de luz si estaban siendo muy repetitivos porque decidí ser muy precavida con la compra de carne y embutidos, pero esta vez me agarró el apagón desprevenida y como la carne no tenía mucho tiempo refrigerada se pudrió. Dios proveerá".

Mientras que para su vecina Jenny Arévalo la preocupación radica en los cortes de luz, sin avisar. "Pasamos toda la noche sin luz, y escuche que hoy comienza un plan de pico y poda de árboles; entonces nos acaba de llegar la luz y en cualquier momento y sin avisar la vuelven a quitar. Cuando pasa eso comienzan los desajustes y las consecuencias siempre es para los que vivimos en las comunidades".

DORMIR CON ZANCUDOS Y COMPRAR DESAYUNO

Finalmente, Matías Rodríguez aseveró que durar 19 horas seguidas sin electricidad generó incomodidad a la hora de dormir por el calor y gran cantidad de zancudos.

"Lejos de refrescar, la lluvia generó un vaporón que se convirtió en un calor y zancudos. No dormí bien la noche y apenas me levanté tuve que salir a la panadería a comprar pan para desayunar, porque para rematar tenemos varios meses sin recibir el beneficio de la bombona de gas y usamos es cocina eléctrica, pero sin luz en la comunidad no había más opción".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Fotos | JOEL ZAPATA

