"Defenderemos la candidatura de José Trujillo a la Alcaldía de Girardot"

Manuel Álvarez, subsecretario de organización de Acción Democrática en el estado Aragua, manifestó que desde la tolda blanca respaldarán al doctor José Trujillo como candidato a la Alcaldía del municipio Girardot, y a su vez hicieron un llamado a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática para que se respeten los acuerdos.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la cual se va a manifestar el próximo 21 de noviembre con los votos en la tarjeta de la MUD, esto lo hemos manifestado no solamente de palabra, sino que lo atestiguan los hombres y mujeres de AD que pusimos a consideración de la unidad, y que por la misma sacrificaron su aspiración, ya que entendieron que primero que ellos y nosotros, está el compromiso por Venezuela".

Asimismo, Álvarez aunque AD ha respetado la unidad, aspira que todos los factores respeten la palabra empeñada y que se entienda que lo que se encuentra en juego es la aspiración del colectivo aragüeño por una Maracay mejor, "esa, consideramos que la representa el doctor José Trujillo, un médico y ex diputado de las causas de los pobres y defendiendo el gremio de médicos por varios años, un hombre que ha actuado con nobleza y sinceridad y dando la cara por el pueblo".

Destacó que solicitan el respeto y defenderán a carne y hueso a cada adeco y al doctor José Trujillo, "en las próximas horas el G4 anunciará quien será la persona que abanderará la lucha de todos los aragüeños por la Gobernación de Aragua".

Álvarez indicó que AD siempre ha buscado la unidad, "muchos de los dirigentes que están aquí no quedaron contentos con las aspiraciones, la representación es en función del liderazgo, pero existen otros sectores que no están al servicio de la unidad, sino al servicio de Maduro y con esos no puede haber acuerdo, son aquellos que tienen la tarjeta robada de los partidos, que se callan frente al informe de Michelle Bachelet y manejan inmersas sumas de dinero que no sabemos ni de dónde salen, ellos han traicionado la confianza de los ciudadanos".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

