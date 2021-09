Colapso de aguas negras atentan contra la salud de las familias

Desde hace aproximadamente tres meses, los vecinos de las veredas 26, 27, 28, 29 y 31 del sector Las Acacias del municipio Girardot, padecen del colapso de las aguas negras en la zona, por lo que denunciaron que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda para resolver la problemática.

Loading...

Destacaron que dicha situación empezó aproximadamente en el mes del octubre del año 2020, pero no fue hasta el mes de abril del presente año, donde la problemática empeoró, hasta la fecha todas las aguas residuales se encuentran en el frente y patios de las viviendas.

En este sentido, Jesús León resaltó que la tubería de aguas negras se encuentra totalmente colapsada, "vino Hidrocentro y realizaron reparaciones superficiales que aguantaron un poco, pero ya todo empeoró por completo, son 52 familias afectadas con esta situación".

León indicó que en la mayoría de las viviendas ya no pueden hacer uso de los baños, "en muchas casas deben usar dos o tres veces el baño para poder bajarla y por los patios salen las aguas negras, sin hablar que cuando llueve hay viviendas que se inundan en su totalidad".

Asimismo, Odalys Severo manifestó que la situación es insoportable, "esto no es humano, no tenemos nada de calidad de vida, aquí se aglomeran las larvas y zancudos, ya no podemos salir de nuestras viviendas, no podemos comer y ni dormir, ya que la fetidez es horrible y sin hablar que ni a nuestras casas podemos pasar, ya que todas las aguas negras están desbordadas, todos los días es lo mismo".

Severo resaltó que esta problemática ha ocasionado que muchos vecinos padezcan de enfermedades respiratorias y de la piel, "no es sólo la pandemia, también debemos convivir con este problema, necesitamos que nos ayuden y se solvente esto lo más pronto posible".

Por ultimo, los residentes mencionaron que a inicios del mes de agosto la Alcaldía del municipio Girardot llevó los colectores de aguas servidas, los cuales reposan en la comunidad, pero no han empezado los trabajos y mientras los habitantes conviven entre las aguas putrefactas.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...