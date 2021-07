Familiares de Freddy Guevara todavía no conocen su lugar de detención

Según los familiares del ex diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Freddy Guevara, denunciaron que hasta horas de la mañana de este martes sus familiares y abogados no sabían el lugar de detención del opositor.

Foto: archivo

Freddy Guevara padre del exdiputado, fue quien denunció que desconoce el paradero actual de su hijo luego de la detención, quien es acusado de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.

Por otro lado, el fiscal chavista Tarek William Saab confirmó en un comunicado del Ministerio Público que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional aprehendieron al dirigente opositor en Caracas porque está; supuestamente, vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano.

“Se pueden imaginar cómo se siente un padre al que le han secuestrado a su hijo y que a estas horas todavía no sabe dónde lo tienen. Lo que sé es lo que dice en el escueto comunicado (del Ministerio Público); que van a iniciar una investigación. Estoy sumamente preocupado”, manifestó durante una entrevista con Circuito Éxitos.

“Lo secuestraron y lo acusan de las mismas cosas. Porque todos son terroristas, todos son traidores a la patria. Esto es una loquera; no sé cómo hay venezolanos que pueden dormir tranquilos porque esto que me está pasando a mí le puede pasar a cualquiera. No sé si realmente el pueblo venezolano tiene conciencia de la gravedad del hecho. ¿Dónde está la presunción de inocencia y el estado de derecho?”, agregó.

SIN CONTACIA DE RECIBIR EL “INDULTO”

El padre del diputado aseguró que asistió, junto al abogado Omar Mora, a las sedes del Sebin para conocer si daban con el paradero de Guevara, pero no los atendieron.

Dijo que el opositor nunca recibió una constancia de haber recibido el “indulto” que el Ejecutivo nacional le otorgó el año pasado.

“Creo que eso es parte de lo que sufren todos los políticos, es parte de lo que sufren. Y Freddy sabía eso. Realmente en la familia queríamos que se fuera porque sabíamos el riesgo que estaba corriendo. Freddy tiene una fuerte convicción democrática; un fuerte sentido de solidaridad hacia sus compañeros de lucha en Venezuela, hacia Juan Guaidó”, manifestó.

