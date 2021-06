"No existen las condiciones necesarias para el inicio de clases"

Luego de que se manejara la posibilidad de que en octubre se retomen las clases presenciales, Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del estado Aragua, manifestó que dicha propuesta se pone en duda, ya que no existen las condiciones necesarias para el inicio de las actividades académicas.

"Es verdad que tendremos que vivir con el virus del Covid-19 y sus variantes, pero lo que hoy tenemos en concreto es que no tenemos las escuelas dotadas y las podemos visitar para que se den cuenta que no existe una infraestructura adecuada para poder albergar a la población escolar, los baños no funcionan, no se cuenta con suministro de agua, las fallas eléctricas, dotación de muebles y pupitres".

Rivas destacó que en cuanto a las medidas de bioseguridad, se preguntan quién suministra las mascarillas, caretas, guantes, gel antibacterial entre otros, "no sólo hablamos de personal docente, también administrativo y obrero, entonces qué pretende el Gobierno que sean los maestros quienes abran las puertas, limpien y den los materiales".

Asimismo destacó que por cifras suministradas por el Gobierno Nacional, no se llega ni a 500 mil vacunados en todo el país, "hemos estado claros que existen algunas fallas y dudas en cuanto a la efectividad de las vacunas, el año escolar inicia en septiembre y el Gobierno no garantiza la vacunación para los profesores, y es que todavía no han terminado de vacunar al personal médico, así que no podemos convertir las escuelas en focos de contaminación".

El presidente del Colegio de Profesores indicó que no se puede ni pensar volver a las aulas, "tenemos una realidad, pisar tierra y ser responsables en las declaraciones, este es un problema que tiene que ver con política de estado y los profesores no tenemos ni la capacidad para resolver los problemas de los planteles".

De igual forma, Rivas recordó que el sueldo de los maestros no es suficiente, "podemos tener una alternativa para las clases, pero no tenemos los recursos y hoy lo que podemos ofrecer es dar clases a distancia y tal vez semipresencial, pero esto también tiene un costo que no podemos cubrir, llevamos un viacrucis dentro del proceso educativo y el Gobierno no lo ha entendido", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

