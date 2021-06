Convocados piden celeridad en la jornada de vacunación

Durante la jornada de ayer, en el desarrollo de la II Fase del Plan de vacunación masiva que se lleva a cabo en las instalaciones de Corposalud en Maracay, la lentitud en el proceso de ingreso de las personas marcó la pauta. Hasta tres filas se evidenciaron, conformadas por personas que habían recibido la citación a través del sistema Patria, otras que se presentaron porque aún no los han convocado, e incluso se encontraba una gran cantidad de ciudadanos que no tenían la edad correspondiente de acuerdo a los lineamientos nacionales, mayores de 59 años.

Si bien se comprobó el civismo de los presentes, disciplina, paciencia y aguante, las quejas también se hicieron escuchar en el interior de Corposalud. Aprovecharon algunas personas para solicitarle al gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, que directamente se aboque a la organización en todos los aspectos de estas jornadas de vacunación. "Pareciera que nadie le ha dicho a Marco Torres las penurias que se viven afuera. No estamos pidiendo café, ni sillas, ni techo, pero sí consideración, para que se agilice el respectivo proceso", expuso la señora Clara Rodríguez.

La señora aseguró que el mensaje del sistema Patria le llegó la noche del lunes, donde se requería de su presencia a las 2:00 de la tarde, resaltó que "las reacciones de los viejitos no se hacen por capricho o malcriadez por la edad, se hace por la necesidad que se vive acá afuera. No somos unos malagradecidos, claro que no, pero aquí estamos presentes muchos adultos mayores con problemas de salud, en sillas de rueda, muchas veces llegamos solos".

Además detalló, "me vine a las 11:00 am y esto es una locura, hay hasta tres colas, unos convocados por el sistema Patria, otros se vinieron por su cuenta, y hasta unos muchachos entre 35 y 40 años vi por aquí. Sabemos que nosotros debemos poner de nuestra parte, pero los organizadores la suya. Uno llega aquí y lo primero que te gritan, abuelita busque su cola y métase, hasta lo regañan a uno", aseveró.

Carlos Paz, quien se encontraba en una silla en plena avenida, manifestó que la experiencia para vacunarse ha sido toda una osadía. "Vivo en Palo Negro, municipio Libertador, el carro sin gasolina y con antecedentes de salud bastante difíciles. Mira, tengo aquí mi informe médico, y claro se aprecia que he sufrido múltiples infartos cerebrales. Lo primero que me dijeron fue, ubíquese en la cola. No vengo a jugar, tampoco a tirarme de vivo, vengo a vacunarme para cuidar mi vida, y pasamos por todo estos rigores. Gobernador, póngase el corazón en la mano, venga a Corposalud, no tenga miedo, que aquí estoy seguro, escuchará por todo lo que pasamos", argumentó con hincapié.

