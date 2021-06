Lentamente transcurre cedulación de niñas y niños

Las jornadas de cedulación de niñas, niños y adolescentes ha estado marcada en los últimos días de difíciles situaciones en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en El Limón, que incluso, en los alrededores del lugar, las reacciones han sido airadas por parte de padres y representantes en descarga del servicio.

Loading...

Entre las manifestaciones más recurrentes que se escuchan en la sede del Saime-El Limón, son los señalamientos hacia las autoridades de dicha institución, a quienes les llaman "desconsiderados", ya que durante las jornadas, a los menores los trasladan de madrugada y son atendidos hasta cinco horas después de las 8:00 a.m.

Cabe destacar, que mientras se evidencia el malestar de los padres en cada jornada, las autoridades nacionales, encabezada por Gustavo Vizcaíno, director general de Saime, ha emitido sus versiones oficiales, donde ha puntualizado el éxito del servicio de cedulación de los niños de la Patria, incluso, han emitido palabras cordiales hacia la directora regional Susana Bracho y a su equipo, "por el magnífico trabajo que se viene ejecutando".

REACCIONES

Para Rafael Ibero, habitante de Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, quien llevó a su hijo hasta la sede de El Limón a las 3:00 de la madrugada, denunció que son muchas las irregularidades que se vienen presentando por la falta de organización, resaltando que esa gente al parecer no tienen hijos.

Expuso el representante, que llegando a esa hora de la madrugada pudo lograr obtener el puesto número 14, para ser atendido "bien tempranito".

Pero vean la hora, dijo, son cerca de las 11:00 de la mañana y al niño, de 10 años de edad, lo tienen adentro. "No los dejan ver y mucho menos nos permiten que le pasemos agua y alimentos. Que desconsideración, la culpa no es nuestra, no somos nosotros los que trabajamos aquí", expuso.

La directora del Saime -acotó- salió y dijo que serían atendidos los niños de acuerdo a la compostura de sus padres en el exterior de la institución. "Además comentó que la cedulación es hasta el día de hoy (ayer), quién se creé, nos amenaza y trata de intimidarnos", enfatizó.

Raiza Barrios, madre de un adolescente de 14 años de edad, también habitante de Santa Rita, indicó que la falta de metodología para la atención ha ocasionado toda esta desorganización. "Nosotros madrugamos y nos vinimos para acá y pude lograr el puesto 91. Mi hijo no ha comido y no permiten que pasemos comida. Esto es una institución del Estado, no una cárcel", recalcó.

Barrios expresó que las autoridades nacionales tienen que tomar medidas en este asunto, "porque esto será siempre un caos".

Por su parte, Sonia Estrada, quien llegó con su hija de 12 años de edad, a las 4:00 de la madrugada y pudo conseguir el número 35, resaltó, "entre la desorganización de ellos allá adentro y el menosprecio que se ventila hacia los menores y sus padres ha caracterizado todas estas jornadas. Uno se pregunta, será qué no tienen hijos, porque solidaridad no es lo que evidencia en este lugar. Es que en sus acciones y palabras dejan ver resentimiento".

Estrada detalló, "hubo un señor que llegó a las 5:00 a.m. y cuando le tocada ingresar a su hijo a las 7:00 de la mañana, lo echaron para atrás, porque tenía un problema en la partida de nacimiento. Pero fue el vigilante de la entrada principal que tomó esa determinación. No lo dejaron hablar, creo que al final resolvió, porque cuando la directora vio a la prensa ordenó que lo pasaran. Ese es el servidor público, el que atiende sin medir de quien se trata, el que sirve sin pedir nada a cambio".

RESPALDO DESDE CARACAS

Un vocero del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en Caracas, señaló que su director nacional le ha dado todo el respaldo a la directora Susana Bracho, destacando que se vienen realizando excelentes jornadas de cedulación a los niños de la patria.

La directora del Saime-El Limón ha enviado todos sus reportes al día, afirmó, destacando que por jornada deben ser atendidos 80 menores, precisó.

"De acuerdo a la información del lunes 7, en esa sede fueron atendidos 173 menores, quienes por primera vez sacan su cédula. Y el martes el servicio superaba el centenar", argumentó.

Desde el Saime, resaltó el vocero nacional, se exhorta a la colectividad, en especial a padres y representantes a no desesperarse, apuntando que el propósito de la institución es cumplir con todo el país.

Expuso que se han presentado retardos, pero mencionó que en este tipo de procedimientos suele ocurrir por todos los pasos a seguir, en especial la aprobación de la huella. "Por ello solicitamos consideración de los adultos, porque en el Saime también tenemos trabajadores que son padres y madres", puntualizó.

HBRI. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...