Los precios de los productos de aseo personal están por las nubes, desde un shampoo hasta una pasta de diente, los aragüeños aseguran que hacen milagros para rendir la plata entre la comida de la semana y los de asearse.

En un sondeo realizado entre algunas de las personas que se encontraban en tiendas comprando jabón de baño y para lavar la ropa, los mismos manifestaron que han optado por marcas no reconocidas para rendir el dinero.

Carla Bello dijo, "con el aumento del dólar los precios suben 2 veces al día, entonces menos rinde, salí a comprar un jabón para lavar y el más barato cuesta un millón 323 mil bolívares de 400 gramos y el de un 1 kilo cuesta tres millones 931 mil bolívares, así que tendremos que andar desnudos para no ensuciar la ropa".

Otro de los productos de aseo personal que tienen gran demanda son para la cuidado del cabello, pero sus precios han obligado a los compradores a buscar los más económicos y de menor calidad.

Elizabeth Morales dijo, "mi tipo de cabello es rebelde y no puedo usar cualquier tipo de shampoo y el que uso sobrepasa los tres millones de bolívares, pero como no me alcanzó compré uno en dos millones 300 mil bolívares y usaré crema para peinar que cuesta un millón 300 mil la más barata, porque los baño de crema supera los 4 millones de bolívares".

El jabón de panela que se usa generalmente para blanquear la ropa, también está incomprable. "Ahora blanquear la ropa se ha vuelto un lujo, porque una panela de jabón azul cuesta casi 2 millones de bolívares".

