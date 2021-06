Vendiendo "el famoso negrito"me gano la vida desde hace 6 meses

Vender café es uno de los trabajos más comunes entre las personas que han perdido su ingreso fijo. Aunque la situación del país está bastante difícil, Tarcisio Bastidas ha hecho de la venta del café su negocio.

Bastidas comentó que es soldador de profesión y desde el mes de diciembre se quedó sin trabajo, decidió comprar un termo y 100 gramos de café y probar con la venta del "famoso negrito" y le fue tan bien que hizo de este trabajo temporal su entrada fija para aportar dinero a su hogar.

"Trabajo los días de semana flexible cuando viene la gente a hacer sus diligencias bancarias, desde las 6:00 de la mañana saco mi banquito, termo y cajita de cigarros, y comienzo a vender, afortunadamente me ha ido muy bien".

Al mismo tiempo señaló que comenzó con 100 gramos de café y ya compro un kilo que me rinde para tres semanas. "Salgo bien temprano a recorrer varios establecimientos para buscar buen precio y calidad en cuanto al café que me sale a 12 millones de bolívares, un paquete de vasos pequeños de 100 en 2 millones 400 y los cigarros a un millón 500, invierto esa platica cada tres semanas y me rinde, gracias a Dios".

Finalizó diciendo que el vasito de café cuesta 250 mil bolívares y de poquito a poquito voy llenando el saco de dinerito para pagar mis gastos y comprar comida.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

