Un kilo de carne sobrepasa los 10 millones de bolívares

Con el aumento en el precio de la carne de res de primera que oscilan entre los 10 y 15 millones de bolívares por kilogramo, y escasos compradores en las carnicerías, la proteína animal se aleja otra vez de la mesa de muchos aragueños.

Mientras que la carne de segunda y la molida tocando los 11 millones bolívares, Flor Sánchez, una compradora que de lejos miraba una nevera en una carnicería, afirmó que “aquí toca como todo venezolano hace: respirar profundo, buscar alternativas y seguir adelante, y si no se puede comprar, pues no se compra”.

VARIOS FACTORES INFLUYEN

Édgar Vásquez, carnicero que trabaja en una de las tantas carnicerías del mercado libre, de inmediato defendió a sus colegas y a los mataderos, en tanto ellos, por todos los medios tratan de conservar un mínimo margen de ganancia.

“Se está haciendo lo suficiente para sobrevivir. Sencillamente, el precio del animal en pie se elevó, y esa responsabilidad no viene ni de nosotros ni de los mataderos. Si hace 15 días la carne de segunda estaba en 5 millones y las ventas estaban duras.

LOS COMBOS SON UNA ALTERNATIVA

La severa crisis económica por la que atraviesa el país obliga a los aragüeños a considerar alternativas en combos al momento de la compra de alimentos, en un recorrido realizado por distintos establecimientos en la ciudad de Maracay, se pudo evidenciar la variedad de combos ofrecidos en el mercado.

Para María Salcedo, ama de casa, en varias oportunidades el recurrir a la compra de proteína animal en este formato le ha servido para llegar a fin de mes en su hogar conformado por cinco adultos, “nosotros comprábamos la carne por kilo, sin embrago, recientemente estos combos son los que nos han ayudado mucho. Los costos están altísimos y el ingreso del hogar es íntegro para comprar alimentos”, comentó.

En algunos de estas alternativas se oferta carne de res en varias presentaciones, así como embutidos y charcutería, rubros altamente demandados entre los aragüeños, que van desde los 10 dólares hasta 25 dependiendo de la cantidad de kilos que ofrezca el combo, que puede ser de ½ kilo y 1 kilo de diferentes cortes de carne.

SE COME CARNE CUANDO SE PUEDE

Los maracayeros aseguraron que comen carne cuando pueden y la carne molida es la que más consumen por su precio y porque es la más rinde.

Javier Golindano señaló “Por lo menos una vez al mes trato de consumir un poquito de proteína compro un kilo de carne y la rindo como para dos comidas y algo de pollo; ya que con esos precios tan exagerados es imposible que podamos consumir diariamente algún tipo de carne”.

Por su parte Anaís Hernández dijo “Afortunadamente en mi casa si tenemos las posibilidades económicas para comprar carne y semanalmente compramos tres kilos y variamos la comida”.

De igual forma Aigimiro Zambrano comentó “Tengo más de un mes que no se que se siente comer carne, en mi caso con lo cobro en la pensión no me alcanza para comprar queso, muchos menos carne, eso era antes que podíamos darnos esos lujos”.

Para finalizar Maycarol Escalona afirmó “Comer carne me encanta y la como cada vez que puedo mis padres tienen los recursos para comprarla y eso es una ventaja, ya que los precios están por las nubes”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

