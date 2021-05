MP investigará denuncia de humillación a joven en una tienda Traki

Este domingo 16 de mayo, el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, informó que iniciaron la investigación contra una de las tiendas Traki en el estado Bolívar, luego que un adolescente de 17 años denunciara que sufrió humillaciones públicas por parte del personal que labora en el lugar, mismo que se llevó a cabo por una confusión en uno de sus pagos.

La denuncia del joven que se identificó bajo el nombre de “Miguel”, revela que los vigilantes; y el personal que gestiona la tienda no le dieron derecho a solicitar las cámaras para que se percataran que no estaba realizando nada ilegal, mientras lo acusaban de “robar”; y lo pusieron a limpiar y a pagar por un producto que había cancelado en días anteriores pero que no tenía la factura.

El joven admite que cometió un error al reingresar a la tienda con un bolso a sabiendas; que se debe dejar afuera, pero que todo lo que ocurrió luego fue un completo abuso de autoridad.

