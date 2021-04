Bote de aguas blancas preocupa a vecinos de Campo Alegre

Un bote de aguas blancas genera preocupación entre los vecinos de Campo Alegre, por las consecuencias negativas de esta situación para la colectividad, especialmente en una época de escasez del vital líquido.

Específicamente los habitantes de las calles El Samán y El Mamón destacaron que la problemática se viene presentando desde hace muchos meses, tal situación genera que se pierdan muchos litros de agua blanca por segundos.

De esta manera, se pudo conocer a través de José Miguel Salazar, quien dijo, "esta situación tiene no menos de 6 meses botando agua, aunque en días anteriores una cuadrilla se presentó y no solucionaron el problema, argumentando que no tenían el repuesto que hace falta".

Del mismo modo destacó, "es un bote de aguas blancas que se está desperdiciando, y tanta falta que hace en los hogares del sector; además es un foco de criadero de zancudos".

Por otro lado, José Hernández señaló, "a este hueco y su principal problema que es el bote de agua, ya le vamos a picar una torta, eso tiene al menos año y medio perjudicando a los vecinos que no les llega el vital líquido a sus casas, es un criadero de zancudos, hay mucha gente necesitando el agua en esta comunidad, estamos prácticamente viviendo en la desidia".

Asimismo, Carlos Jaramillo informó, "aquí en Campo Alegre no sólo se presenta esta problemática con este bote de agua, si hablamos de los servicios básicos en general, estamos en una total decadencia; desde la recolección de desechos sólidos, falta de agua en las casas, gas, alumbrado público, entre otros, que nos viene afectando desde hace bastante tiempo".

Debido a la problemática que se presenta entre las calles El Samán y El Mamón de Campo Alegre, los residentes de la zona maracayera hacen un llamado a las autoridades de Hidrocentro para que solucionen esta situación que los perjudica y solvente el bote de aguas blancas en la zona.

De igual forma los habitantes extienden el llamado de atención a los directivos de Elecentro para la colocación de bombillos en los postes de la calle El Mamón, que según destacaron los afectados, "es una boca de lobo" en horas de la noche.

En otro orden de ideas, algunos comerciantes del sector que no quisieron ser identificados, aseveraron que la Alcaldía de Girardot está cobrando altas tarifas en lo que se refiere a Derecho de Frente y aseo urbano; pero el servicio de la recolección de basura es deficiente en la comunidad.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

