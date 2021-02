La flexibilización en Carnaval puede traer más contagios

El presidente de la República Nicolás Maduro, anunció en una alocución que el periodo de la temporada carnestolenda será flexible, con extensión hasta el 17 de febrero, mejor conocido como miércoles de cenizas.

Ante las declaraciones del primer Mandatario Nacional, algunos aragüeños destacaron que esa medida es de alto riesgo para las personas, debido a que pueden contraer el virus Covid-19, durante las celebraciones de la fiesta del Rey Momo.



Al respecto, Kelvin Palma señaló, "eso es bastante riesgoso, en la temporada de navidad hubo bastante contagios, aquí lamentablemente los venezolanos no tenemos esa costumbre de resguardarnos, a nosotros nos dicen hay puente o fiestas y salimos como si no pasara nada; para mi está mal hecho que flexibilizaran Carnaval".



Por otro lado, Palma enfatizó, "es bien sabido la necesidad de las personas que trabajan, además de aquellas que de manera constante buscan alimentos, esa es la otra cara de la moneda, pero darle la facilidad a la gente para que hagan fiestas no me parece correcto".



De esta manera, Venecia Urian acotó, "de verdad que no lo veo bien, hay una pandemia y debemos protegernos sobre todas las cosas, muchas personas toman esta enfermedad muy deportiva y más en las fiestas de Carnaval".



Entre tanto, María Jiménez aseveró, "de verdad no estoy de acuerdo que hayan decretado flexible el Carnaval, el virus está en la calle es un enemigo invisible, no sabemos quien pueda o no estar contagiado, lo mejor es prevenir y salir lo menos posible de sus casas".



Por otra parte, Pedro Alfonso indicó, "eso de suavizar Carnaval, que es un fin de semana largo, es propiciar la expansión del virus, no tiene sentido que las personas se expongan a tales riesgos".



El periodo de Carnaval arranca desde el 15 de febrero y la relajación o flexibilización estará vigente hasta el miércoles 17, se espera que muchas personas acudan al litoral aragüeño a pasar los días.



En este sentido, se hace un llamado a la colectividad en general a no bajar la guardia para contrarrestar los contagios en la sociedad venezolana, manteniendo los estrictos controles de bioseguridad exigidos por la OMS.

JOSÉ CARPIO G. | Elsiglo