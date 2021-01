Las autoridades de salud del gobierno de China, detectaron presencia de covid-19 en una producción de helados de una reconocida de ese país, obligando inmediatamente el retiro de los paquetes que tenían disponibles en el mercado para evitar una propagación del virus.

Tras este alarmante hallazgo, la compañía Daqiaodao Food Co., Ltd., en Tianjin, cerca de Beijing, fue inmediatamente aislada, realizándoles pruebas a los empleados para descartar posibles infecciones, expresó el gobierno de la ciudad en un comunicado.

Sin embargo, los funcionarios pudieron comprobar que de los 29.000 paquetes disponibles a la venta, no se habían vendido y los 390 helados que fueron vendidos en Tianjin fueron rastrados, advirtiéndoles a las autoridades de esa otras regiones sobre cualquier envió de ese producto.

Dicho misterio, encendió las alarmas nuevamente a las autoridades sanitarias mundiales, ya que anteriormente se habían detectado la presencia de covid-19 en productos alimenticios y su duración en ellos, reflejando los casos que sucedieron en paquetes de leche en polvo en Nueva Zelanda y suero en polvo en Ucrania.

En este sentido, el gobierno chino dejó entrever que la enfermedad, detectada por primera vez a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, llegó del exterior y ha destacado lo que describe como el hallazgo de coronavirus en pescado y otros alimentos importados, no obstante el escepticismo de científicos extranjeros.

Por su parte, los 1.662 empleados de la compañía Daqiaodao Food Co., Ltd. fueron puestos en cuarentena y sometidos a hisopados; 700 dieron negativo y los otros resultados no se anunciaron.

