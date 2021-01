Flexibilización a media máquina en La Victoria

Este lunes arrancó la primera semana de flexibilización del esquema 7+7 del año 2021 y en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua se evidenció un volumen de personas en las calles relativamente bueno, para ser una de las primeras semanas del mes de enero.

Loading...

En este sentido, en los centros comerciales, tiendas de venta de comida, productos de higiene personal, ropa y calzado, subieron sus santamarías para comenzar con las actividades comerciales. No obstante, las oficinas financieras estuvieron cerradas, ya que fue lunes bancario por el día de los Reyes Magos.

Y es que desde bien temprano habían muchas personas y el tránsito vehicular regular en el centro de la capital ribense, lo que trajo un poco de tranquilidad entre ciudadanos y dueños de establecimientos, quienes no tardaron en expresar su satisfacción por la reactivación del comercio, tomando en cuenta el inicio de año.

El señor Carlos Prado mientras realizaba algunas diligencias comentó: “Desde que salí he visto buena movilidad de personas, claro no como en otros años o en diciembre, presumo que todo se daba a la falta de ingresos. Me parece que estas medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional son buenas viéndolas desde el punto de vista de la prevención, no pierdo la esperanza de que poco a poco podamos ir llegando a la normalidad y que creemos la cultura de la prevención. Caminando por la calle me he percatado que por lo menos las personas usan bien el tapabocas, el distanciamiento todavía no es tan acatado”.

Rosa Verenzuela agregó, “salí fue hoy, porque la anterior estaba cumpliendo con mi radicalización, veo la puesta en marcha de nuevo del 7+7 como bueno, porque se sabe que han incrementado los casos y que hay una nueva cepa por ahí, entonces hay que cuidarnos. Sin embargo, la población en general necesita de las actividades de varios sectores, como se está viendo ahora; lo más importante son los bancos porque son los que manejan nuestras finanzas. Tengamos la esperanza de que el 7×7 se cumpla y no se implementen medidas de radicalización”.

Asimismo, Yuraima Calderón, mientras esperaba una unidad de transporte público aseveró, “yo he salido desde que se inició el año a la calle, porque el ciudadano vive del día a día. Hoy he visto menos gente de la que esperaba, pero siento que aún falta mucho para crear conciencia en cuanto a las medidas preventivas, sobre todo en los medios de transporte, hace unos meses se montaban sólo los que iban sentados, ahora están subiendo hasta en el estribo, los puntos de control están sólo en algunos lugares y las amonestaciones quedaron nulas”.

Por otra parte, Carlos Rivas mencionó, “los protocolos se han estado siguiendo conforme a lo establecido, los comercios están abriendo siguiendo los horarios y el límite de personas, por lo que he visto hoy. Es importante que todo se siga cumpliendo a ver si podemos erradicar esta pandemia y tener nuevamente una vida normal. Es necesario más conciencia de los ciudadanos”.

En resumidas cuentas, quienes hacen vida en esta parte del eje Este del estado Aragua aplaudieron esta flexibilización, pero al mismo tiempo hicieron un llamado a las autoridades a poner mano dura en el cumplimiento de las medidas y a los ciudadanos a tener más conciencia, ya que hay más personas en la calle de lo normal y el virus todavía existe.

DANIEL MELLADO | elsiglo