Hasta una semana en cola duran los conductores

El primer mes del año no escapó de la realidad que se viene viviendo desde el año pasado en Maracay, pues se mantienen las largas colas de vehículos para surtir de combustible, sin que se haya cristalizado la esperanza de que todo cambiara en 2021.

En este sentido, José Mora señaló, “estamos en la vía y de cola en cola, es prácticamente cuestión de suerte, en mi caso llevó 3 días esperando para surtir mi vehículo, no lleno el tanque desde hace aproximadamente un mes”.

Por otra parte, Álvaro Rosales indicó, “en esta cola me metí el domingo en la noche, nos indicaron que estuviéramos pendiente que la gandola ya estaba cerca, sólo esperamos que llegue y empiece a descargar en los tanques de la gasolinera”.

Asimismo, Alejandro Arraez destacó, “el domingo en la tarde me instalé en la cola, considero que esta es la forma más tonta de perder el tiempo , sin embargo, hay que hacerlo porque sin gasolina no podemos trasladarnos, en lo particular hago mi cola cuando me corresponde el número de placa”.

Sin embargo, la gandola llegó a varias gasolineras de la Ciudad Jardín, donde los choferes tenían días esperando para surtir sus vehículos.

De esta misma manera se pudo conocer que en las estaciones de servicio se sigue manteniendo el orden de las colas, llevando el control de acceso a los vehículos a través del sistema pico y placa establecido por el Ejecutivo Nacional.

De igual manera, el cronograma de acceso y de control de placa quedó establecido desde el lunes 11 al domingo 17 de la siguiente manera: Lunes 11 terminales en 7 y 8; martes 9 y 0; miércoles 1 y 2; jueves 3 y 4; viernes 5 y 6; sábado 7 y 8 y domingo 9 y 0.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA