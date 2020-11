Black Friday nuevamente reimpulsó el comercio en La Victoria

Con el 2020 ya casi por terminar y en el comienzo de una “normalidad relativa”, este viernes en la ciudad de La Victoria, como en muchas del mundo los comerciantes se unieron al conocido “Black Friday”, que no es más que una tradición norteamericana, que da la bienvenida a la temporada navideña, con rebajas que van desde el 10% hasta el 50% en mercancía seleccionada.

En este sentido, los dueños y encargados de los comercios donde se exhibía este tipo de promociones del “Viernes negro”, como se traduce al español, manifestaron que esta cultura que han adoptado desde hace algunos años, este 2020 les ha caído como anillo al dedo, ya que luego de mantenerse cerrados por varios meses, pueden recibir un poco más de ganancia en sus negocios.

Ante este panorama de descuentos, que trae esta estrategia publicitaria, el equipo reporteril del diario elsiglo realizó una visita a las tiendas del centro de la ciudad de La Victoria, conociendo de primera mano que las rebajas estaban estipuladas desde10% hasta 50%, dependiendo del artículo o la prenda de vestir.

Miguel Rondón, vendedor de una tienda de electrodomésticos en un reconocido centro comercial de la ciudad, aseguró que esta iniciativa ayuda tanto a los ciudadanos como a los propietarios, ya que les ofrece una rebaja en la mercancía, lo que incentiva al comprador a adquirirla y por consiguiente se elevan las ventas.

“El Black Friday este año ha sido súper provechoso para nuestra tienda, porque hemos aumentado un tanto nuestras ventas a pesar de la situación que atravesamos actualmente, hay buena fluidez de personas, que es lo que más o menos esperábamos. En el caso de la tienda que represento estamos realizando descuentos en algunos equipos u obsequios que vienen con la adquisición de ellos. El viernes negro nos ha ayudado a todos”.

Por su parte, Meilyn Martínez, directora creativa de una tienda de ropas y zapatos, manifestó que esta estrategia está siendo bien aceptada por los ciudadanos, pese a que es una cultura de otro país, ya que no sólo les está ofreciendo una caricia al bolsillo, sino que también está contribuyendo con los ingresos del local.

“Aquí en la tienda por la excelente aceptación que hemos recibido de nuestros clientes, decidimos no hacer un Black Friday, sino un black week que se inició el pasado jueves y culmina este sábado, de forma de que las ofertas no sólo sea el viernes, sino que tengan todo un fin de semana para adquirir nuestros productos. También es una forma de ajustarnos a la realidad de la cual no escapamos todos. Entonces, la “semana negra” ofrece varios días con distintas promociones que van desde el 15% hasta el 50%“, dijo Martínez.

Es importante mencionar que las tiendas que mantenían estas ofertas se encontraban con un gran volumen de personas, quienes iban a adquirir los productos o simplemente a preguntar por los precios y las promociones que estaban ofreciendo.

DANIEL MELLADO | elsiglo