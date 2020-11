Ciudadanos participarán hoy en el segundo simulacro electoral

Hoy se lleva a cabo el segundo simulacro electoral programado como ensayo para los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre del 2020. Este acto se realiza con el fin de familiarizar a todos los venezolanos en el proceso de votación y con las nuevas máquinas como principal novedad.

En este sentido, los maracayeros alegaron que participar en este evento es de suma importancia, ya que el sufragio es un derecho constitucional de los venezolanos y ante la condición de pandemia, es relevante asistir a los ensayos para adaptarse a los nuevas formas de votación.

Por su parte, Pedro Pavón agregó que si asistirá y participará en el evento electoral, “me gustaría que mi opinión llegará a muchos lugares, ejercer un derecho que como venezolano me corresponde, porque a través de él lograremos el cambio que el pueblo necesita”.

“Estando en nuestra casa sin hacer nada, no lograremos el cambio que muchos ciudadanos deseamos, ahora si acudimos a los simulacros y finalmente salimos este 6 de diciembre a participar en las elecciones, poco a poco alcanzaremos que Venezuela mejore”, dijo Pavón.

Al respecto, Margarita Uzcanga comentó que si participará en el simulacro programado para hoy, “tenemos que salir a votar, todos tenemos derechos y hay que hacerlos valer y la mejor forma de hacerlo es saliendo a votar”.

“Lógicamente estamos ante una situación de pandemia que nos deja muchas restricciones, es por esto que se están haciendo estos simulacros, entonces es nuestro deber acudir a ellos para saber cómo se manejará todo este 6 de diciembre en los comicios”, alegó Uzcanga.

Por otro lado, Amaru Fernández destacó que Venezuela no está en condiciones para realizar unas elecciones parlamentarias y que por esta razón no saldrá a ejercer su derecho al voto.

“Yo como ciudadana no participaré, porque no hay las condiciones para estas elecciones, a mi parecer el CNE está puesto por el Gobierno a idiosincrasia, entonces vamos a ir a unos comicios donde nosotros los ciudadanos no tengamos la autonomía del CNE, por esto prefiero quedarme en mi casa”, añadió Fernández.

Es importante recalcar el llamado a la ciudadanía a participar en el segundo simulacro electoral, cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas, como el uso correcto del tapaboca, desinfectarse las manos con gel antibacterial y sobre todo mantener el distanciamiento social, con el fin de evitar la proliferación del Covid-19.

JENNILET DÍAZ | elsiglo