Vecinos de La Romana protestaron por fallas en la energía eléctrica

Luego de que el pasado martes 10 de noviembre explotara un transformador, los habitantes del sector La Romana, específicamente de la calle Ramón Narváez cruce con Páez en la ciudad de Maracay decidieron nuevamente protestar, con el fin de que los entes gubernamentales se aboquen a solucionar la problemática de la zona que está afectando a más de 40 viviendas.

En este sentido, Ninoska Fernández agregó que la falta de electricidad es una angustia y preocupación para su familia, “desde hace más de 5 días estamos sin luz, sin gas, sin comida, esto es algo que ya no podemos aguantar, no podemos cocinar porque no tenemos gas y ahora sin luz cómo hacemos”.

“Este transformador no tiene ni un año de que supuestamente se arregló, tiene como 6 meses y explotó, nosotros si comunicamos que había quedado botando aceite, pero nadie nos escuchó y estas son las consecuencias”, puntualizó Fernández

Al respecto, Luzmila Raimón añadió que el estallido ocurrió el pasado martes 10 de noviembre aproximadamente a las 2:40 de la madrugada, “sólo pedimos que nos vengan a ayudar, porque no es sólo la falta de electricidad, sino también de otros servicios públicos importantes como el gas doméstico”.

“Hemos recurrido a los entes gubernamentales y la respuesta que tenemos por parte de Corpoelec es que no hay transformador, cosa que nosotros sabemos que si lo hay, sólo necesitamos que nos ayuden”, comentó Raimón.

Por su parte, Carlos Hernández destacó que ya es la tercera vez que tienen esta problemática, gracias a Dios esto fue en la madrugada porque sino al explotar le pudo haber caído encima a alguien ese aceite y los restos del transformador, que ya es la tercera vez que nos trae problemas, la primera vez afectó las guayas de alta tensión, lo resolvieron y pagamos, luego el transformador quedó botando aceite, se dañaron uno de los tabacos, volvimos a pagar, quedó botando aceite y nos dijeron que eso estaba bien y al final explotó”.

Asimismo, Alejandro Carrasquel expresó que no sólo es la falta de electricidad, sino también la fuerte deficiencia de otros servicios públicos, “la falta de aseo urbano, el gas doméstico y a eso le agregamos la critica situación económica que tiene el país, pues todo se torna un verdadero problema”.

“Sin luz cómo cocinamos, cómo nos alimentamos”, pero nosotros sólo queremos que nos solucionen el problema de la energía eléctrica, porque ya es una situación que no se aguanta”, dijo Carrasquel.

Igualmente, Norka Rodríguez denunció que son muchas las familias que se han visto fuertemente afectadas por la falta de energía eléctrica, “en la comunidad hay muchos niños, muchas personas de tercera edad, hay una vecina en cama que necesita urgentemente oxígeno y ella no tiene ninguna ayuda, y es por esto que estamos necesitando urgentemente que nos solucionen esta problemática”.

Ante esta situación, los residentes afectados salieron este sábado a la calle a protestar, con el fin de captar la atención de los entes gubernamentales para que se aboquen a solucionar el problema de la electricidad, que desde hace más 5 días está afectando la habitabilidad de los vecinos.

JENNILET DÍAZ | elsiglo