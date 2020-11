Ventas de hallaquitas, chicharrón y cachapa bajan por su alto costo

Las hallaquitas, el chicharrón y las cachapas son una de las comidas preferidas por los venezolanos. Sin embargo, el alto costo de las mismas ha sido un factor influyente en las ventas de estos alimentos tradicionales.

Así lo dieron a conocer diferentes comerciantes dedicados a la venta de estas comidas, donde destacaron que con el alto costo de la materia prima para su elaboración y la falta de gas doméstico, se han visto en la necesidad de incrementar su precio.

Al respecto, Jenny Guerra, comerciante, agregó que la venta del chicharrón varía según el día de la semana, “hay días en que las ventas son buenas, pero hay otras en las que son muy flojas y esto también depende del alza del dólar, pero generalmente son los fines de semana en que las ventas aumentan”.

“El kilo de chicharrón lo vendemos en 10 dólares, pero la gente se lleva 1/4 de kilo. También vendemos las hallaquitas de chicharrón en 200 mil bolívares y la cachapa con queso grande en 2.5 dólares, vendemos paqueticos de harina de chicharrón en 1.000.000 de bolívares, además de que ofrecemos un combo de 5 cachapas por 1 dólar”, dijo Guerra.

La vendedora de chicharrón también destacó que se han inclinado por hacer pequeños combos que sean rentables al consumidor, con el fin de generar nuevas estrategias de venta y poder aumentar su lista de clientes, “como son pocas las ventas últimamente, pues haciendo combos de 5 cachapas por un dólar es una estrategia que nos ha funcionado”.

Sin embargo, otra problemática que explican los comerciantes es que la falta de gas doméstico ha sido un factor adverso, ya que el costo de la bombona pequeña la venden alrededor de 15 dólares y la grande en 30 dólares, siendo esto un problema con el que muchos comerciantes han tenido que lidiar.

Por su parte, Diliana Álvarez, comerciante, aseguró que han tenido que recurrir al uso de la leña para preparar el chicharrón, las hallaquitas y las cachapas, “desde hace 3 meses más o menos que estamos trabajando con la leña, ya que el costo del gas doméstico es muy elevado y si recurrimos a comprarlo a como nos lo ponen, entonces tendremos que aumentar el precio de la comida”.

No obstante, Neira Bemeria también coincidió en que el alto precio de los cilindros de gas doméstico se ha vuelto un factor en contra de su negocio, “yo vendo el kilo de chicharrón en 12 dólares, tuve que incrementar el costo porque yo compro las bombonas de gas para cocinar”.

“Semanalmente debo comprar 2 bombonas grandes y 2 pequeñas. Las grandes me las venden en 30 dólares y las pequeñas en 15, es decir que semanal en gas gasto aproximadamente 90 dólares, me vi en la necesidad de aumentar el costo de los productos, porque sino no podría costear la materia prima para su elaboración”.

Aunque el chicharrón, las hallaquitas y la cachapa es un alimento que sin duda los venezolanos se inclinarían a elegir, su elevado costo es un factor que no permite que la venta de las mismas se maneje como en tiempos anteriores.

JENNILET DÍAZ | elsiglo