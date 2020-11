En vísperas de las fechas decembrinas, ciertos establecimientos de la ciudad de Maracay han comenzado con las ventas de los adornos navideños. Sin embargo, los maracayeros aseguraron que con la actual situación que azota el país, no es una prioridad comprar decoraciones para celebrar las navidades.

En este sentido, Delfina Ruiz aseguró que entre sus prioridades no está la compra de adornos navideños, “yo no compraría adornos de Navidad con esta situación, no lo hago porque hay otras prioridades, yo prefiero ver mil veces mi mesa llena de comida, hallaca, dulces, que de adornos”.

“Si bien es cierto nosotros como venezolanos tenemos la buena costumbre de disfrutar nuestras navidades, decorar nuestras casas, comprar regalos y todo lo demás, pero yo no gastaría el dinero en adornos, preferiría comprar la comida y tener una mesa sustanciosa y poder disfrutar con mi familia”, puntualizó Ruiz.

Por su parte, Ofelia González aseguró que tampoco compraría adornos navideños, ya que el costo de estos están demasiado caros, “no nos alcanza para comprar los materiales, no hay dinero para esto, yo voy a preferir siempre proporcionar una buena alimentación a mi familia, que adornar mi casa”.

“Con esta situación que vivimos llena de tantas deficiencias con los servicios públicos, el costo de la comida y esa inflación, trabajamos es para comer, así que comprar adornos ahorita no es una prioridad para mí”, agregó González.

Por otro lado, durante un recorrido realizado por los diferentes establecimientos del casco central de Maracay, son pocos los negocios que se encuentran vendiendo estos artículos para decorar los hogares en esta época navideña.

No obstante, María Bermúdez aseveró que el dinero no le alcanza para adquirir las decoraciones a las que está acostumbrada, “no tenemos dinero, debemos invertir todo en nuestra alimentación”.

Asimismo, Bermúdez alegó que recuerda con pesar las fechas navideñas pasadas, ya que anteriormente decorar los hogares era una prioridad para las familias venezolanas, “me afecta mucho porque siempre me ha gustado decorar mi hogar, disfruto de armar el árbol navideño junto a mis hijos y este año veo muy difícil que eso pueda suceder”.

Ante esto, la tristeza de los maracayeros por la proximidad de las fechas navideñas es evidente, ya que muchos aseguran que los gastos para este mes siempre son más, y que con la actual situación económica comprar un adorno para festejar la Navidad se vuelto un verdadero lujo.