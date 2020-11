Continúan las fallas en el servicio de gas doméstico

Las amas de casa y familias aragüeñas en general pasan las de Caín para poder cocinar sus alimentos, debido a la falta de gas doméstico.

En un sondeo realizado en algunos sectores de la región los usuarios indicaron que desde hace 7 meses aproximadamente están haciendo maromas para comprar una bombona de gas que oscila entre 15 y 45 dólares bachaqueada, lo que resulta incomprable para los aragüeños que ganan sueldo mínimo.

Pablo Colmenares nos dijo que afortunadamente para su familia, ellos cuentan con el servicio de gas directo por tuberías, lo que les ha facilitado un poco las cosas.

“Nosotros pagamos 8 mil 500 mensuales y gozamos del servicio, aunque en algunas oportunidades se retrasa el despacho, no pasamos tanta roncha como en otras comunidades donde ya tienen varios meses que no tienen gas y se han visto en la necesidad de comprar cocina eléctrica. Tengo niños pequeños y espero no pasar por una situación que me obligue a usar una cocina eléctrica”.

Mientras que Sandra Girón nos comentó que el problema del gas le ha robado varias horas de sueño, ya que debe levantarse una hora antes para hacer el desayuno y el almuerzo para ir a su trabajo.

“Debo levantarme a las 3:00 de la madrugada para montar las arepas, el café y después el almuerzo que dejo adelantado del día anterior, para luego irme a trabajar y llegar haciendo la cena, por si acaso se va la luz. La falta de gas nos tiene la vida triste a todos, se va luz, no hay gasolina, no hay gas y encima de eso estamos viviendo una pandemia, necesitamos con urgencia que el gobierno regional asuma su responsabilidad y nos dote de cilindros llenos con gas”.

Javier Blanco señaló que tiene una niña pequeña, lo que resulta un poco angustiante no tener gas para cocinar los alimentos que necesita consumir. “Una bombona de gas de 18 kilos me la estaban vendiendo en 30 dólares, pero con tantos gastos y la situación en la que se encuentra el país no puedo pagar tanto dinero. Si compro la bombona a ese precio no cocinaré por dos meses por la cantidad de dinero que se invierte en las bombonas de gas”.

Mencionó que su hija muchas veces debe esperar que llegue la luz para comer. “Hasta tengo que esperar que mi suegra cocine para yo cocinar la cosa está ruda para todos”.

Finalmente, Juana Flores indicó que la bombona de 18 kilos en 45 dólares un precio impagable, ya que con una pensión es imposible pagar esos gastos. “Dios mío sólo pido que la situación mejore y que la distribución de gas se regularice y poder cocinar los alimentos en una cocina normal”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA