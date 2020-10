En exclusiva, la Chica Polar Esthefany Kolman nos habló de su trayectoria y mostró todas las facetas que la caracterizan como una mujer dinámica y emprendedora.

En sus propias palabras, nos dio un viaje a través de su vida personal, sus inicios en el mundo del modelaje y el destacado desempeño que ha tenido en la pantalla televisiva.

Entrevistada por nuestra ancla de farándula, Roxelys Mendoza, Esthefany Kolman detalló sentimientos y logros, como una joven venezolana multifacética, que desde los 17 años ha incursionado en el mundo del modelaje.

RX: ¡Bienvenida Esthefany! Es un gusto tenerte este día con nosotros y conocer un poco de tu historia.

EK: – Muchísimas gracias a mi gente de elsiglo por haberme invitado, estoy súper contenta de estar acá.

RX: Para empezar, cuéntanos quién era Esthefany desde esos inicios de su vida, tu crianza y las relaciones con tus familiares que vemos a través de las redes sociales.

EK: – Bueno ciertamente, Esthefany Kolman es una niña demasiado consentida en su familia, definitivamente, así como dices, siempre hemos sido unidos todos, somos una familia increíble. Yo creo que ese es el mayor regalo que me ha dado mi vida: mi familia, mi apoyo, mi motor, mi razón de ser. Entonces de verdad mi infancia fue espectacular, es por eso que yo creo que hoy en día soy quien soy por mi familia, donde todos hemos sido trabajadores, humildes, personas excelentes, con ganas de echar para adelante, y claro siempre estar unidos por supuesto.

RX: Quiero que me hables un poco de quién es esa persona que tú admiras y dices ‘quiero ser como esta persona, es mi motor o es mi base’, puede ser familiar o también un artista, alguien que te impulse cada vez a avanzar más en tu carrera.

EK: – Bueno, esta pregunta me la ha hecho mucha gente y la he contestado de la misma manera, pero yo pienso que esa es la clave de todo, esa respuesta es totalmente clave para que tú seas quien seas, porque nadie es nadie sin su mamá, mi mamá para mí es la persona que más admiro en la vida, me parece una mujer demasiado empoderada, es muy cliché decirlo…

RX: …Es muy cliché decirlo, pero se toma en cuenta porque madre es madre y siempre nos enseñan algo, pero para que no sea tan cliché, dime algo que tu madre te haya enseñado y dices ‘esto me va a servir para toda la vida y me lo voy a llevar siempre’.

EK: – El valor de la familia, esa importancia que tiene de darnos nuestro valor, siempre tenerlos en un altar y ponerlos como lo más importante en el mundo, eso para mí es todo, porque realmente la vida es eso, puedes tener dinero, fama, muchísimas cosas, pero si no tienes a tu familia al lado de qué vale.

RX: Así es el amor a la familia, es importante. Tengo entendido que estudiaste idiomas modernos y no has finalizado tu carrera, pero te veías como una figura pública o realmente ejerciendo la carrera universitaria que aún por planes de trabajo no lo has finalizado. ¿Tienes planes de seguir o ya te quedas como figura pública o seguir avanzando en este mundo?

EK: – Bueno, nunca está demás en seguir con los estudios, por supuesto, uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje. Yo no quise dejar mis estudios porque sí, porque me quise lanzar al estrellato, sino que eso ya fue por tema país. Y con la misma carrera eso es otra cosa, yo escogí esa carrera porque realmente fue para complementar un poquito más esas ganas y esos sueños que yo tenía de estar en el ojo público, porque realmente los idiomas siempre son lo más importante hoy en día en el mundo de la televisión, tanto tú como yo, que trabajamos en esto; los idiomas son fundamentales y mucho más para alguien que trabaja todos los días en espectáculos internacionales.

RX: Exactamente: Ahora quiero que me hables un poco sobre tus inicios en el modelaje, tengo entendido que estuviste en el Sambil Model y fuiste uno de los mejores cuerpos, además de eso en Miss Miranda.

EK: – Mi inicio así como una probadita lo que era el medio realmente fue en el Miss Miranda, que fue hace muchísimo tiempo, como lo primero que hice así en el mundo de la farándula, porque tú sabes que aquí las misses siempre van a ser las misses. Venezuela es un país de reinas, entonces yo quería ser miss, yo quería empezar por allí, como para empezar a trepar esa exposición que te dan esos concursos como el Sambil Model, que en su momento también era exposición. Trabajé en bastante campañas siendo chama, allí era flaquita, se me daban los trajes de baños, las marcas reconocidas, en el país entonces yo me fui por allí, ese fue mi inicio en el modelaje, siendo una carrera que realmente es efímera, pero espectacular, maravillosa, pero es algo efímero, va a llegar el momento en el que el físico no va a ser lo mismo. Entonces allí es donde hay que agarrar otra rama. A mí me encanta el mundo del entretenimiento porque tiene tantas ramas espectaculares como para que puedas ir viendo en cada una de ellas, ya que todo tiene su tiempo. Empecé en el mundo del modelaje, aprovechando mi adolescencia, tenía ciertos atributos en esa época, hoy en día sigo trabajando en eso, pero me gusta más el mundo de la televisión.

RX: Te estás proyectando como figura pública, presentadora: cuéntanos un poco de esta experiencia en el momento de entrar a Televen. Ya lo tenías planificado, tenías una propuesta, ¿cómo fue todo ese proceso?

EK: – Por supuesto que no. Si te soy sincera eso fue para mí un ¡boom!, una sorpresa eso fue un día que me llamaron, ‘mira quieres participar en el casting de un programa de entretenimiento en Televen’, y yo dije, obviamente: ¿es mañana? Porque me lanzó mañana mismo de una. Eso realmente es como el target que uno quiere apuntar cuando entra en este mundo de la farándula. Me voy por el modelaje y después te metes por otro lado, como concursos, para que te vayan conociendo, pero siempre el escalón final es la televisión. Entonces para mí Televen era como un premio demasiado grande por el que realmente trabajé muchísimo, muchísimo, también realicé diferentes cursos como por ejemplo locución, por supuesto, no fue que entré a Televen totalmente inexperta y sin experiencia alguna, al contrario, me preparé. La televisión y “Lo Actual”, para mí es un sueño hecho realidad.

RX: Bueno Esthefany, preparándote desde joven para este momento para estar en Chica Actual, yo quiero que me hables un poco de cómo haces tú para marcar tú sello en este programa.

EK: – Yo pienso que lo maravilloso que tiene Lo Actual es el contraste enorme que tenemos todas nosotras, yo siento que todos han marcado como la pauta solamente por su personalidad, por quienes somos: yo soy la milenial, la chiquita de Lo Actual, siempre me gusta estar metida, empapada totalmente, lo que está en el tapete, con lo nuevo. Sabes que todo va como evolucionando, como las redes sociales, entonces a mí me ha gustado marcar bastante eso, soy una chica en redes, en tendencia. También me gusta mucho el inglés, me encanta, me fascina y puedo pasar horas hablando de noticias internacionales, por eso es que me gusta tanto estar en Lo Actual.

RX: Realmente te veías como imagen de la Chica del Oso.

EK: – Desde pequeña, por supuesto que sí, no hay ninguna niña venezolana que no quisiera ser miss o chica del oso y a mí gracias a Dios me tocaron las dos, no fui coronada ni nada por el estilo, pero mi corona está en una botella y de verdad, yo estoy súper feliz, mi equipo es espectacular, las chicas son fantásticas y he aprendido muchísimo, quizás este año ha sido atípico como todo por supuesto, tema pandemia. Espero que el año que viene pueda seguir perteneciendo al grupo y seguir evolucionando, para hacer todo lo que aquí se hace.

RX: Estar en este equipo implica un verdadero reto, ya que tienes que mantenerte con un cuerpo espectacular, además con una dieta increíble. Háblanos un poco de ese proceso de preparación.

EK: – Yo no sería quien soy si no estuviera mi mano derecha, Adrián Barret, que es quien me ayuda en mi figura, no solamente es mi entrenador, sino uno de mis mejores amigos, entonces ha sido un gran apoyo en esto. Y bueno, no solamente pienso que hay que mantener el cuerpo por ser Chica del Oso, sino que uno también está en la televisión, en el ojo público, entonces es por eso que se debe mantener lo que es la figura. En mi casa siempre se come sano, a todos les encanta hacer ejercicios, van todos los días al gimnasio. Aunque no me gusta entrenar mucho, pero cuando le agarro el ritmo me encanta y puedo hacerlo. (Risas)

RX: Sabemos que puedes hacer todo porque eres una mujer multifacética, arriesgada, que se prepara, busca lo que quiere. Si tendrías que elegir entre el modelaje o presentadora, con cuál te quedarías…

EK: – Como te lo he dicho anteriormente, hay tiempo para todo, aunque mi tiempo para el modelaje no ha terminado, sigo en esto, pero la televisión es algo que te envuelve, es algo que tú, puedes confirmarlo, es un mundo espectacular, del cual no quiero salir. Estoy totalmente enamorada, atrapada y yo creo que allí me voy a quedar. (Risas).

RX: Con esta energía que tienes en estos momentos quiero que ofrezcas a los venezolanos en medio de la crisis unas palabras de aliento, para que vuelvan a creer y también sentir esa energía de que sí se puede y seguir trabajando.

EK: – No deben desesperarse, deben seguir trabajando porque, a pesar de que estamos desde casa, hay tantas cosas que podemos hacer como te vengo comentando, soy alguien que es demasiado milenial, me encantan las redes sociales. ¡Señores! Utilicen las redes sociales porque es la herramienta más maravillosa que tenemos actualmente, para demostrar quiénes somos, qué es lo que nos gusta, nuestros emprendimientos. Y aun cuando todos debemos estar encerrados en nuestras casas, por supuesto, cuidándonos, no utilicemos el tiempo para hacer ocio, usémoslo, pero en redes sociales, de una manera productiva. Entonces este sería mi consejo totalmente.

RX: Quiero que des un mensaje a aquellas jóvenes que te admiran y siguen tu carrera y que desean incursionar en el mundo del modelaje o de la animación: ¿Qué mensajes le das para que no desistan y trabajen en función de eso que tanto quieren?

EK: – Sigan trabajando y siempre sean fieles a su esencia, todos vamos a destacar, pero solamente destacamos por ser nosotros mismos, nadie es igual. Entonces, eso es divino, es lo que me encanta del entretenimiento, que cada quien se diferencie por su estilo particular, así que aférrense a eso, prepárense, si hay algo que necesitamos en Venezuela hoy en día es gente profesional y nunca está demás estudiar, nunca dejen de trabajar manténganse siempre activos en los que les gusta, en la vida sean ustedes mismos, estén en sitios que no les hagan sentir mal y no se aferren a nada. La vida da muchas vueltas, pero esas vueltas son las que te dan vida.

RX: ¿Cómo te ves en 5 años, tienes proyectos internacionales, te seguiremos viendo acá en Venezuela, seguirás apostando por tu país o más adelante te verás a nivel internacional?

EK: – Si hay algo que me caracteriza es que a mí me encanta mi país, creo firmemente en él. Entonces, yo pienso que más que buscar sueños en el exterior, búsquenlos acá, aquí hay muchísimas cosas que hacer y contamos con gente trabajadora y que realmente cree en el país, aquí hay lugares espectaculares, Caracas es para quedarse. (Risas).

RX: Esthefany, para mí y para elsiglocomv ha sido un gusto, y también para Venezuela, que hayas estado el día de hoy contándonos un poco sobre tus inicios, experiencias y nuevos proyectos, de verdad muchas gracias.

EK: – Muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista, de verdad me encantó, gracias por el apoyo mi gente de “elsiglo”, un saludo y muchísimos besos a mi gente de Maracay. Y bueno, nos estamos viendo, síganme en mis redes sociales @StephnayKolman y @KolmanStore y por supuesto nos vemos por la señal de Televen.

