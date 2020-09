Juramentado comando de campaña unitario Venezuela Unida en Aragua

En los espacios de la cancha techada del módulo de servicios de Brisas del Lago, se juramentó el comando de campaña unitario Venezuela Unida en Aragua, en horas de la mañana de este miércoles.

El acto estuvo presidido por el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, quien aseguró que no es el momento de abandonar los espacios políticos. “Es el momento de que una Venezuela renovada salga a luchar por las necesidades de un pueblo que no tiene una calidad de vida digna. No tienen como darle de comer a sus hijos, no hay gas, no hay gasolina y la luz falla cada vez que quiere, es el momento de salir y el llamado es a votar por el cambio el próximo 6 de diciembre 2020″.

Al mismo tiempo indicó que es necesario que los venezolanos se basen en la Constitución para salvar el país. “Venezuela es más que dos sectores polarizados, que durante más de 21 años han mantenido a todos los venezolanos engañados, viviendo en malas condiciones, ya es tiempo de dar un cambio político”.

Parra se sintió complacido por la receptividad de los aragüeños, quienes se concentraron en el acto político para brindar el apoyo a los candidatos bajo el slogan “Rebelión de las Regiones”.

Del mismo modo, el presidente de la AN presentó a los candidatos en Aragua para los curules nacionales por el circuito1: Jesús León, Eloína Molina y Daysi Cáceres, Circuito2: Douglas Páez, Marina Vargas, Circuito 4: Linda Fuentes.

Mientras que los candidatos lista son: Guillermo Luces, Carlos Dorally, Denis Aula, Pablo López. “Estos son nuestros candidatos, una llave maestra en el estado Aragua, hombres y mujeres honestos, trabajadores, dispuestos a dar la batalla política para mejorar la calidad de vida de los aragüeños.

Finalmente dijo, el llamado para todos los venezolanos es luchar desde esa Venezuela profunda desde los barrios, las calles y urbanizaciones, que se sienta esa fuerza con miras hacia un reencuentro nacional donde todos podamos recuperar a nuestro país, nuestra Venezuela bonita, próspera y productiva.

HABLAN LOS CANIDATOS

Marina Vargas, candidata por el circuito que comprende los municipios Lamas, Mariño, Libertador y Linares Alcántara, nos comentó que la mujer luchadora y emprendedora asumió el reto de una candidatura con la fiel convicción que las cosas pueden cambiar para bien. “Hay que unir nuestras fuerzas para lograr los objetivos que queremos, le pido al pueblo aragüeño que no descanse y salga a la calle masivamente a votar”.

A la petición de Vargas se unió la del candidato Jesús León, profesor de Educación Integral, luchador social y coordinador regional de Voluntad Popular expresó, “es momento del cambio, de luchar a brazo partido por los derechos de todos los venezolanos y el llamado es a votar por el cambio el próximo 6 de diciembre 2020″.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA