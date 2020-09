En Brasil una ONG lanzan una plataforma de streaming similar a Netflix que exhibe clásicos del cine y la televisión, con el fin para ayudar a identificar agresiones hacia las mujeres y frenar la violencia de genero en el pais sudamericano. Loading... Mediante esta nueva forma de ver las producciones, esta plataforma gratuita utiliza escenas específicas para ejemplificar todas las formas de violencia doméstica previstas por la ley en Brasil (sicológica, patrimonial, moral, sexual y física).

Filmes que rompieron taquilla como “Titanic”, “Pulp fiction” o “Lo que el viento se llevó” y series ganadoras como “The mad men”, “Escándalo” u “Orange is the new black” forman parte del repertorio que ofrece la plataforma 180play para ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista.

El objetivo de esta plataforma es ayudar a miles de personas en Brasil a identificar los actos de violencia que a pesar de que son victimas de actos violentos en sus hogares, no siempre los identifican.

“Si la mujer tiene conocimiento de los tipos de violencia, ella detecta con más facilidad la relación abusiva o la situación de violencia que le está sucediendo y que hasta el momento no ha sido capaz de identificar justamente por estar dentro del círculo de la violencia”, explico Conceiçao de María Méndes de Andrade, cofundadora del Instituto María da Penha.