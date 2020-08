Ya van para 15 días de la crisis del combustible, en la cual miles de usuarios han visto nuevamente trastocados sus modos de vida, hasta el punto de tener que mudarse a las colas.

En las adyacencias de las estaciones de servicio, los choferes lamentan que la amarga espera se mezcle con incertidumbre, ya que no manejan ningún tipo de información por parte de los entes oficiales en cuanto a la llegada de la gasolina.

En la estación de servicio ubicada en la avenida Bermúdez cruce con Los Cedros en Maracay, municipio Girardot, las personas que se encuentran en la cola a la espera del combustible para surtir sus vehículos, destacaron que tienen más de 15 días a la espera del combustible.

En este sentido, Alirio Linares destacó, “hace aproximadamente más de 13 días hay personas pernoctando a la espera de surtir sus vehículos de gasolina, el combustible no ha llegado, esperemos que podamos echar, la problemática es grave”.

Linares además comentó, “en una reunión con los directivos y personal militar que se encuentran en las adyacencias de las bombas entablamos un diálogo y la respuesta es que ellos están en el sitio sólo para mantener el orden, para que la gente pueda echar gasolina; hay otro problema, la corrupción y amiguismo, el último día que llegó combustible no pudimos surtir porque por otra cola pasaban los amigos de los encargados, entre otros”.

Entre tanto, Luis Mario aseveró, “desde el miércoles de la semana pasada estaba en la cola y llegó una gandola que descargó presuntamente 13 mil litros, eso fue a las 7:00 de la noche y ya a las 10:00 pm se había agotado el combustible, aparentemente en la parte de adelante permitieron que ingresaran 200 carros y la cola avanzó menos de 200 metros”.

Indicó Mario, “es injusto que los que tenemos muchos días en la cola no podamos surtir gasolina, sólo porque adelante pasan los que son amigos de los dueños, pero hay un pueblo que tiene necesidades y necesita hacer diligencias de interés, una emergencia, entre otras cosas”.

Por otra parte, Blanca Robles enfatizó, “hay personas que están en la misma cola que tienen 13 días o más, por mi parte ya cumplí 48 horas, durmiendo y pasando necesidades, sabemos la situación con el combustible, pero en algunas estaciones de servicio, los trabajadores se pasan, el martes pasado llegó la gasolina y sólo abastecieron un poco menos de 100 carros, pero resulta que en las calles alternas hay vehículos que hacen colas aparte y abastecen sin calarse los días, sólo vienen fresquesitos de sus casas y llenan su tanque; no sabemos de qué parte es, si son los militares o no”.

Además Robles señaló, “nosotros también tenemos derecho de surtir combustible, no nada más los enchufados o amiguitos, denle un poquito a cada quien para que todos nos podamos movilizar”.

De esta misma manera José Salamanca refirió, “tengo 12 días en la cola sin gasolina, empujando el vehículo, sin información oficial que permita conocer si habrá o no combustible, estamos a la deriva”.

Salamanca explicó, “ayer nos dirigimos hasta la bomba y fuimos atendidos por un teniente y nos respondió que para las bombas no hay gasolina, que lo que iba a llegar es puro gasoil, supuestamente que el señor no quiere recibir gasolina sino pura internacional; lo más razonable es que reciba una gandola, salga de la cola y de las personas que tenemos más de 12 días en la misma y luego coloque un aviso y nadie haga la cola, no que vengan a decir esto después que estamos aquí”.

Los usuarios hacen un llamado al gobernador de la entidad aragüeña, Rodolfo Marco Torres, para que se acerque a las colas de las estaciones de servicio que tienen la problemática de distribución e imponer el orden, con la finalidad de que erradicar las irregularidades que surgen cuando la gandola llega y empieza la locura.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA