Habitantes de la Julia piden solución al desbordamiento de aguas servidas

Desde hace más de 6 meses los habitantes de la comunidad La Julia, municipio Mariño, están luchando con el desbordamiento de aguas servidas que ha traído como consecuencia malos olores y enfermedades en algunas de las familias que viven en el sector.

Luis García dijo que en reiteradas oportunidades se han dirigido a Hidrocentro y la respuesta que han recibido es que no hay recursos. “En una situación tan difícil como la que estamos viviendo con esta pandemia no podemos darnos el lujo dejar el bote de agua en la calle y en la mayoría de las casas de las personas que vivimos en la calle 13 febrero”.

Agregó García que además de problemas de las aguas servidas el alumbrado público no funciona. “No todos los postes tienen bombillos y los que tienen en su mayoría no prenden y seguimos siento víctimas de la oscuridad y de los amigos de lo ajeno que aprovechan la situación para cometer sus fechorías”

Quiero dejar claro no es que estamos en la calle, es que los delincuentes saltan por techos se meten en los patios toman lo que necesitan y vuelven a saltar para escapar y la mayoría de los patios colindan con la calle y un bombillo de nuestra casas no se compara con la luz de un poste, asevero el denunciante.

Por su parte Moraima Vierma denunció que dentro del patio de su vivienda se están desbordando las aguas servidas, que vienen del colector principal lo que le trajo como consecuencia a ella y a su familia problemas respiratorios causados por los malos olores, y erupciones en la piel en sus nietos.

“Ya no encuentro a quien acudir para que me solucionen este problema que nos esta afectando en la salud de todos los que vivimos en casa. Los niños no pueden salir a jugar a la calle por la cuarentena y el único sitio donde tienen espacio es el patio que esta lleno de aguas negras, ya han comenzado a tener erupciones en la piel leve, por lo que hago un llamado a las autoridades competentes para que vengan a solucionar esta situación”.

ESPACIOS DEPORTIVOS DETERIORADOS

Otras de las quejas de los vecinos es el mal estado en que se encuentran la cancha del sector, la cual ha sido desvalijada poco a poco. “Sabemos que en estos momentos los espacios deportivos y recreativos no pueden ser utilizados, pero mientras pasa la pandemia deberían ser recuperados, para que cuando todo el alerta pase todos podamos disfrutarlos”, indicaron los vecinos.

CALLES SIN ASFALTO Y FULL DE HUECOS

Carla Peña aseveró que otras de las preocupaciones de todos los que habitan en la Julia es el mal estado de las calles. “El asfalto esta visiblemente deteriorado, tanto así que se están abriendo grandes huecos que impiden el libre tránsito de vehículos, bicicletas, motos y peatones. Hacemos un llamado al gobierno local para que nos hagan un cariñito en cuanto asfaltado se refiere en la comunidad de la Julia”.

