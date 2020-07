El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Castellanos, ve positiva la decisión del Tribunal Británico al permitir acceder al oro venezolano a la administración de Juan Guaidó, reconociéndole como presidente interino de Venezuela.

Asimismo aseguró que los recursos y bienes activos que han recuperado en el exterior, son decisiones y trabajos que viene haciendo la Asamblea Nacional, para ser utilizado en un gobierno de transición o de emergencia nacional que permita el desarrollo del país.

Con respecto al tema, el diputado de la AN, representante del partido Un Nuevo Tiempo, Freddy Castellanos destacó, “el Tribunal Británico negó el acceso que tenían del oro al régimen de Nicolás Maduro, depositado en un banco de Inglaterra, reconociendo a Juan Guaidó como autoridad en el país, eso equivale a 31 toneladas de oro que representa a mil millones de dólares, que fueron arrebatados de la mano del régimen de Maduro”.

Como es de recordar la disputa en relación a esta decisión comenzó en el año 2019, cuando el presidente del Banco Central de Venezuela hiciera la solicitud al Banco de Inglaterra acerca del manejo de estas toneladas de oro.

El diputado resaltó, “una vez que el Gobierno de Inglaterra reconoce a Guaidó como presidente interino, no permite que se traslade el mineral hacia Venezuela, dándole la potestad el Tribunal a la persona que reconoce como gobierno del país, en este caso a Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países“.

En este sentido, Castellanos señaló, “la razón por la cual ese oro está en bancos extranjeros es para la protección del mismo, para que no sea robado, de esa manera queda asegurado a cualquier actividad delincuencial que se pueda permitir, siendo Inglaterra el centro de las transacciones en oro, permitiendo que sea más fácil el intercambio en negociaciones”.

ESTÁN DESTRUYENDO EL ARCO MINERO

Aseguró el asambleísta que el Arco Minero del Orinoco está siendo explotado de una manera desaforada, y que no entiende el porqué están bajando cada día más las reservas del mineral. Siendo Venezuela uno de los principales explotadores de oro.

En relación al tema resaltó, “es una incongruencia total la situación en el Aro Minero, poniendo en evidencia la corrupción que hay en el régimen, sacando el oro por vías no legales que hacen que las reservas no sean almacenadas en Venezuela, y esas transacciones no son invertidas en el país por la situación real que estamos viviendo actualmente en la nación”.

Añadió Castellanos, “el Gobierno debe responder qué están haciendo con los recursos de esa explotación del oro, resaltando que no están siendo invertidos en el país, ya que la crisis que hay en Venezuela es evidente”.

Por otro lado, hizo referencia con respecto a la pandemia del Covid 19, donde destacó que el Gobierno nacional señaló que el dinero y las inversiones en oro que hay en Inglaterra eran para afrontar la crisis con respecto al virus que azota al mundo.

En este sentido, resaltó, “nosotros nos logramos sentar con el Gobierno para que la ayuda humanitaria entrara y se lograra el libre acceso de todo el apoyo para el control de la pandemia; pero el régimen sigue trancando la entrada de esa ayuda al pueblo venezolano, prefiere que los pacientes, médicos y personal de salud trabaje de forma infrahumana, antes de permitir que entre a nuestro país el beneficio gestionado por Juan Guaidó”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo