Las rutas urbanas del municipio Mariño, están trabajando de manera normal prestando el servicio a las personas que necesitan trasladarse dentro de la jurisdicción ya sea a comprar comida o realizar cualquier diligencia personal, cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar la propagación de coronavirus.

Los conductores y colectores que cubren la ruta de Paya y Payita aseguran que están cumpliendo con lo establecido en el decreto del gobernador Marco Torres, donde se establece el horario permitido para el uso el transporte público. “Estamos trabajando desde las 06 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para brindarle el servicio a aquellas personan que necesitan movilizarse desde sus casas hasta el centro de Turmero y desde Turmero muchos de ellos a sus puestos de trabajo”, expresó Luis García conductor.

Explicó García que antes de ingresar a las unidades los usuarios son desinfectados con gel antibacterial y son chequeados que cada persona use el tapaboca, así como el distanciamiento social de un puesto por medio para garantizar que las personas no se aglomeren y los pasajeros de pie no están permitidos.

Por su parte Carlos Alvarado nos comentó “Todos los días debo salir a las 6 de la mañana de mi casa para ir trabajar, ya que trabajo en una empresa de alimentos. La única queja que tengo de las camionetas de pasajeros es que hay muy pocas y pasan un lapso muy prolongado por las paradas, lo que muchas veces me ha hecho llegar tarde a mi puesto de trabajo”.

Mientras que Julio Albarran nos dijo “Las autoridades regionales y municipales deberían crear un plan que permita reactivar las actividades diarias resguardando la salud de yodos nosotros. Este virus llego para quedarse y no podemos vivir toda la vida encerrados”.

IRIOS MÉNDEZ| el siglo Fotos| JOEL ZAPATA

