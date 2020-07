Comercios autorizados abrieron sus puertas en Turmero y San Mateo

Bajo estrictas normas de seguridad los establecimientos comerciales de los municipios Mariño y Bolívar abren sus puertas para vender alimentos a la población, quienes cumpliendo con las normas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

En un recorrido realizado por ambas jurisdicciones se pudo apreciar a las personas transitando por el área comercial la mayoría respetando las normas y el uso del tapaboca, sin embargo algunas personas caminaban libremente sin ninguna protección. Loading...

Luis Ruiz comerciante del municipio Mariño nos dijo. “En mi negocio han llegado muchas personas sin el tapaboca y no le hemos permitido el acceso por más que supliquen, ya que debemos cuidarnos unos a otros y si los comerciantes permitimos que irrespeten las normas sanitarias estaríamos contribuyendo a que se propague el virus. Otras de los inconvenientes que he tenido en mi negocio es que algunas personas se molestan porque no quieren usar el gel y sin echarse el gel, tampoco podrán entrar al comercio”.

Explicó que los habitantes deben entender que en estos momentos lo más importante es la salud de todos, al mismo tiempo exhortó a sus colegas comerciantes para que para que hagan cumplir las normas dentro de sus negocios, recodándoles que es muy fácil contagiarse con el coronavirus si no se respetan las normas sanitarias establecidas.

Para Camila Osta dueña de un mini abasto en San Mateo, cumplir con las normas para evitar la propagación de coronavirus es fundamental. “Gracias a Dios los sanmateanos hemos entendido que esta enfermedad no es un juego y han cumplido con el uso del tapaboca, e incluso muchas de las personas que vienen hacer sus comprar y se desinfectan al entrar y salir del establecimiento, es cuestión de conciencia y querer cuidarse y cuidar a los demás”.

Mencionó que los consumidores se han puesto sus propios horarios y no se ven congestionamiento en los comercios, pues salen a diferentes horas para aglomerarse en la zona comercial.

IRIOS MÉNDEZ| el siglo Fotos| JOEL ZAPATA