Los residentes que conforman la UD-15 de Caña de Azúcar se dedican a arrojar los desperdicios y basura frente al CDI del sector, exponiendo a los malos olores al centro de salud.

En un recorrido por el sector varias personas se acercaban al sitio que es prácticamente el botadero de la comunidad, donde arrojan la basura si sus respectivas bolsas regándose por toda la acera.

Algunos residentes no quisieron aportar información de lo ocurrido para no tener algún tipo de inconveniente con sus vecinos, sin embargo relataron, “ese espacio nunca se mantiene limpio porque la inconciencia de algunos no deja que se mantenga”.

Por otra parte, otros vecinos señalaron, “ese espacio fue destinado para la aglomeración de desperdicios, ya que no contamos con un container para almacenar la basura, no podemos tenerla en nuestras casas hasta que pase el aseo”.

En este sentido, algunos usuarios de Centro de Diagnóstico Integral aseveraron, “que a veces los malos olores de la basura penetra hacia los consultorios y ponen en riesgo la salud de pacientes y trabajadores del mismo”.

Sin embargo, se pudo conocer por medio de los habitantes que el servicio de recolección de basura se hace de manera constante los martes, jueves y sábado, que son los días predeterminados por la Alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry.

Los residentes de la UD-15 hacen un llamado al alcalde del municipio MBI, Brullerby Suárez para que les facilite la recolección y almacenamiento de basura y desperdicios con la colocación de un container en el sitio afectado.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA