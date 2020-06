Luego de que el Ejecutivo Nacional anunciara las medidas para la nueva flexibilización en cuarentena, este lunes 1° de junio las entidades bancarias son parte del sector que comenzaron a prestar servicio. Sin embargo, los ciudadanos del eje Este de Aragua reportaron que no se están cumpliendo a cabalidad las medidas de seguridad para la atención al público.

Desde muy temprano, largas colas de usuarios adornaron las afueras de las distintas entidades bancarias de la ciudad de La Victoria, en aras de realizar las transacciones que no pudieron durante el inicio del confinamiento. Y es que, aunque las personas mantuvieron sus guantes y tapabocas, denunciaron que no se está trabajando con el debido cuidado.

En este sentido, el Banco de Venezuela es una de las entidades bancarias que prestó el servicio el día de ayer, pero a pesar de que cumplieron con el horario, los ciudadanos denunciaron que no hay efectivo y que la atención no es la más idónea.

“Tenemos varias horas esperando que abrieran el banco, entonces ya son las 9:30 de la mañana aproximadamente y aún no nos han dado respuesta con respecto al efectivo. Supuestamente nos dieron una posibilidad del 1% que llegue el efectivo. Hasta el momento no hemos tenido atención alguna, si nos han dado información, se están haciendo las colas con el debido respeto a las normas de prevención, pero por parte de nosotros los clientes. El banco bien gracias”, manifestó la señora Glenda Medina, mientras esperaba para entrar a la agencia del Estado.

El señor Luis Jiménez agregó, “hasta ahora he visto todo relativamente bien, no obstante existe una gran debilidad, no hay efectivo. Lo que me parece mal, porque significa que no se están tomando las medidas necesarias para garantizarnos el buen servicio bancario. Y para nadie es un secreto que toda la gente viene en busca del papel moneda, porque es meramente necesario”.

Por su parte, Johan Palma dijo, “estoy aquí básicamente para resolver inconvenientes de desbloqueo de tarjetas, clave de datos y actualización y veo como los ciudadanos hemos tomado conciencia de la prevención, hay muchas personas con tapabocas y guantes. Pero el gran ausente es el efectivo, porque no nos dan respuesta sólo que están esperando que llegue la remesa, a ver si nos dan un poquito de dinero, por ahora sólo están atendiendo a las personas en atención al cliente”.

Vale destacar, que tras una visita a varios de los bancos tanto privados como públicos de las entidades del eje Este, se pudo corroborar que hasta la redacción de esta nota, ninguno de estos estaba dispensando dinero en efectivo, ni por las taquillas, ni por el cajero automático, lo que causó gran malestar en los ciudadanos.

En resumidas cuentas, quienes decidieron acudir a las oficinas bancarias el día de ayer, quedaron con un sabor “agridulce” en sus paladares, ya que lograron realizar gestiones, más no retirar papel moneda.

DANIEL MELLADO | elsiglo