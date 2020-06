Luego de dos meses y medio de aislamiento social colectivo, para evitar de propagación del Covid-19, este lunes se inició el plan para ir a una nueva normalidad en el eje Este del estado Aragua, tal y como fue anunciado por las autoridades nacionales.

Y es que para nadie es un secreto que esta estrategia consta de cinco días de flexibilización y diez de cuarentena, los cuales tomaron nueve sectores de la economía, abiertos en distintos horarios, en aras de llevar una nueva normalidad relativa y vigilada.

Ante este cuadro, realizamos un recorrido por el centro de las cinco jurisdicciones del eje Este aragüeño, para conocer de primera mano la opinión de los ciudadanos en cuanto a esta flexibilización de la cuarentena, encontrando gran variedad de las mismas, ya que algunos se mantenían esperanzados por un nuevo comienzo, mientras que otros aseguraban que no los sorprendía.

Belén Romero mientras hacía sus compras manifestó que esta medida no la afecta, ni la beneficia, porque a su parecer la cuarentena nunca ha estado, sólo las personas se han educado a prevenir, mientras que los comercios están a la orden del día.

“Yo siempre salgo, de verdad que una flexibilización no me beneficia en nada, no se me ha hecho difícil en ningún momento durante la cuarentena comprar lo que quiero, así sea por número de cédula se consigue. Aquí en Ribas la flexibilización siempre ha existido no veo mayor cambio. Lo que se puede salvar es que los bancos comenzaron a trabajar”.

En otro orden de ideas, María Castro con una sonrisa que salía del tapabocas expresó, “me parece excelente que hayan puesto esta medida, porque nos permite hacer varias diligencias que antes no podíamos, como ir a los bancos, surtir de gasolina los carros, que antes era un suplicio. Entonces me parece un plan justo y necesario que ojalá prosiga y que los ciudadanos lo sigamos a cabalidad”.

Por su parte, Silveria Castro agregó, “estoy muy complacida con la flexibilización de la cuarentena, ya que nosotros somos padres y madres de familia, que necesitamos de todos los comercios y de los bancos. Es como un respiro a los que si hemos cumplido con el aislamiento, que nos cuidamos y salimos a lo necesario. Hoy estoy viendo la variedad y que comprar”.

HABLARON LOS COMERCIANTES

En esta flexibilización de este aislamiento no sólo se ven inmersos los ciudadanos comunes, sino también los comerciantes, quienes también tienen opiniones encontradas, ya que mientras unos se ven beneficiados por abrir sus puertas otros no tanto.

Coromoto Rodríguez, encargada de una óptica en Ribas aseveró, “en cuanto a la flexibilización me parece que es un periodo de prueba, en el cual las personas vamos a ver como se comporta la gente, para desde ese punto comenzar a tomar medidas”.

El señor Iván Duque agregó, “tenemos que ver realmente como se desenvuelve todo y entender mejor lo que nos está proporcionado el Gobierno. Según lo que entiendo, son cinco días de trabajo, diez de cuarentena. Lo que representa que los que tenemos personal debemos organizarlos, en pro de no tener que cerrar nuestras puertas, por eso digo que es un aspecto que debemos estudiar.

Con otro punto de vista, Nelsy Mogollón aseveró que pese a que muchos los han ayudado a ella no. “La cuarentena nos sigue afectando, porque en mi caso las ventas han bajado de manera considerable, soy promotora y debo conseguir clientes y mayormente son licorerías, bares, hoteles, entre otros y ellos aún no abren sus puertas, entonces debemos ajustarnos y hasta cierto punto perder.

En resumidas cuentas, el factor denominador en las opiniones tanto de comerciantes como de compradores es que esperan que todo se normalice conforme pase el tiempo, ya que necesitan seguir llevando el nivel de vida tranquila que tenían a inicios del año 2020.

DANIEL MELLADO | elsiglo