Imperó la normalidad en las 103 estaciones de servicio en Aragua

Este lunes se dio inicio en Aragua el nuevo esquema de distribución y comercialización de gasolina, el cual contempla el subsidio directo a través del Sistema Patria, donde los vehículos podrán cargar hasta 120 litros mensuales y las motos hasta 60 litros, con un valor de 5.000 bolívares, resaltando que luego de haber consumido dicha cantidad será cobrado a precio internacional, es decir 50 centavos de dólar.

Loading...

Los usuarios se encontraban a la expectativa, sin embargo, desde tempranas horas del día de ayer se dirigieron a las estaciones para poder verificar cómo se iba a realizar el proceso.

Durante un recorrido del equipo reporteril del diario elsiglo, se pudo constatar que las estaciones de servicio de la entidad contaban con poca cola de carros, ya que la gran mayoría se encontraba prestando el servicio a los usuarios, destacando que las autoridades del estado informaron que un total de 103 estaciones estaban prestando el servicio.

Asimismo, en aquellos donde se está despachando el combustible subsidiado, se evidenció que sólo se están colocando 30 litros por vehículo, esto con la finalidad de poder abastecer a todos aquellos que se encontraban en las gasolineras.

Es de resaltar que desde las 6:00 de la mañana empezaron a trabajar las estaciones de servicio, y en el casco central de Maracay algunos usuarios decidieron realizar la cola en las estaciones que estaban despachando el combustible a precio internacional, ya que en la entidad estaban laborando 15 gasolineras Premium.

De igual forma, durante el recorrido se pudo constatar que la estación de servicio ubicada en el Círculo Militar y la Bomba Aragua estaban realizando el cobro a precio internacional y las mismas contaban con mayor cantidad de vehículos en comparación con otras estaciones de Maracay.

GOBERNADOR SUPERVISÓ LAS ESTACIONES

El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, realizó un recorrido por las diferentes estaciones de servicio de la entidad, esto con la finalidad de vigilar el cumplimiento del nuevo esquema de suministro de combustible en la entidad.

Desde la estación de servicio Las Morochas, el mandatario regional indicó que dicha gasolinera ha sido designada Premium, es decir el pago se realizará en divisas, “todo el funcionamiento se encuentra funcionando con total normalidad, así como las 103 estaciones que se encuentran en Aragua, un extraordinario desarrollo del plan de combustible a nivel nacional y en la entidad todo en normalidad”.

Asimismo, el mandatario destacó que también se desarrolló con total normalidad la distribución de combustible subsidiado a través del plan pico y placa, donde para este lunes le correspondió a los terminales de placa 1 y 2, “los usuarios están muy satisfechos, ya que primero esto permitió combatir el bachaqueo y segundo están pagando el combustible con total normalidad, el plan pico y placa permite controlar la distribución”.

Durante el recorrido, el gobernador compartió con algunos usuarios, quienes señalaron que todo funcionó con normalidad y lo más importante es que pudieron abastecerse de combustible sin ningún tipo de cola ni bachaqueo, indicando garantizar que esto además permite que todos los sectores de la población se pueden abastecer y además garantizar el uso racional del combustible.

Marco Torres recalcó que se encuentran desplegados en todas las estaciones de servicio de la entidad supervisando el nuevo esquema de suministro, “el sistema PDV BIO está funcionando con total normalidad en las estaciones de servicio, todos los usuarios están contentos con este nuevo esquema de precio y el subsidio de 5 mil bolívares el litro de gasolina y las personas que vienen a equipar están muy agradecidas con el presidente Nicolás Maduro, ya que así se está superando cada día el cerco criminal imperialista”.

Es importante destacar que durante la supervisión de las estaciones de servicio el gobernador Marco Torres estuvo acompañado del general Ricardo Nicodemo Ramos, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Aragua, y el general José Viloria Romero, secretario de Seguridad Ciudadana y comandante de la Policía de Aragua.

HABLAN LOS USUARIOS

Los usuarios que se encontraban en las estaciones de servicio indicaron que el nuevo mecanismo es de gran ayuda, ya que no pierden tiempo en las colas, sin embargo para algunos se ha complicado pagarlas a precios internacional.

Tal es el caso de Ángel Díaz, quien destacó que sólo iba a equipar la cantidad que pudiera, ya que no contaba con muchas divisas en efectivo, “estamos probando para que tal y como funciona el mecanismo, al menos no hay tanta aglomeración en las estaciones de servicio”.

De igual forma, Ronald Yépez indicó que el precio de la gasolina en divisas le pareció una exageración, “hablan de un socialismo cuando no es lo que demuestran, el costo de la gasolina es elevado y para muchas personas será complicado cancelarlo y los 120 litros mensual no es suficiente”.

Wilber Torrealba destacó que en la estación de servicio El Toro estaban aceptando sólo efectivo, ya que el dueño de la misma indicó que no contaba con punto de venta, “ajuro se tiene que pagar en efectivo, es complicado para las persona que no lo tienen, tenía ya una semana haciendo cola y ahora es que puedo surtir de combustible y están equipando 30 litros a los carros y hasta 20 litros a las motos”.

Ernesto Torres indicó que durante un corto recorrido que realizó para ver en cuál estación podía abastecer, observó que algunas contaban con colas, “se puede decir que busqué la más corta para quedarme y abastecer, pero el proceso ha sido rápido”.

Asimismo, Alberto Yarow indicó que a los ciudadanos tampoco les dejaron mucha opción para escoger, “duré como dos horas en la cola, es lo mismo pagarla a precio internacional o subsidiada, lo que si deben hacer las autoridades es explicar mejor los mecanismos, ya que los ciudadanos tenemos muchas dudas y al final nos enteramos de las cosas en la cola de las estaciones de servicio, al menos la estación de servicio FM Aragua contaban con pago móvil y se pudo equipar”.

Por su parte, Roger Perdomo indicó que algunas estaciones les ofrecían diferentes métodos de pago, “son 30 litros a cada carro, pero se equiparon bastantes carros, pero el precio de la gasolina internacional es muy costoso para los ciudadanos normales que ganamos sueldo mínimo es complicado pagarlo, se quitaron las colas, pero es un tema complicado”.

Luis Quezada indicó que el nivel de ingreso de los venezolanos no da para pagar la gasolina a precio internacional, “algunas personas no lo tienen y eso es una realidad, y aunque las colas han bajado seguimos en desgracia, hasta los momentos no he ido a una estación de servicio Premium, pero sé que me tocará en algún momento”.

Es importante resaltar que en la estación de servicio Santa Bárbara sólo se surtieron 200 vehículos y nada más 30 litros por carro, además a pesar de contar con el sistema Biopago la cancelación del combustible se estaba realizando en efectivo por problemas en la plataforma.

DISPOSITIVO PDV BIO

Durante un recorrido por las diferentes gasolineras de la entidad para verificar el funcionamiento del nuevo plan de suministro de combustible implementado por el Ejecutivo nacional, se informó que Aragua contó con el funcionamiento de 103 estaciones de servicio, donde los usuarios tuvieron la oportunidad de escoger el mecanismo de pago de la gasolina.

Asimismo, los usuarios hicieron uso de los nuevos dispositivos de PDV BIO para el cobro de subsidio directo del combustible, los cuales se encontraban instalados y activados en las diferentes estaciones de servicio.

A través de este nuevo sistema del pago de la gasolina los usuarios podrán cancelar el servicio, y el dispositivo leerá el código QR del Carnet de la Patria y la huella dactilar del titular.

En una estación de servicio de Girardot explicaron que el funcionamiento del dispositivo empieza colocando el número de cédula de la persona y posteriormente la huella del mismo en caso de ser primera vez para que se registre en el sistema, allí el dispositivo verifica los datos y la información suministrada e indica la cantidad de litro de gasolina que se va a suministrar al vehículo.

Una vez confirmado, se coloca la modalidad de pago, el cual se estaba cancelando sólo en efectivo, ya que había problemas con las demás entidades bancarias, se confirma la información, se coloca la huella nuevamente y aparece en la pantalla imprimir ticket y aceptar, se imprime y se da aceptar para que quede registrado automáticamente en el sistema.

El ticket sólo dice el nombre de Pdvsa, número de la estación, cliente, cuántos litros de gasolina equipó y la modalidad de pago, y a su vez nos indicaron que por los momentos sólo se están aceptando tarjetas de débito del Banco de Venezuela, Tesoro y Bicentenario, de otros bancos tarjetas de crédito, siendo esto implementado en este periodo de prueba.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA