Santacrucenses recorren varias farmacias en busca de economía

Los habitantes de Santa Cruz, municipio Lamas, recorren varias farmacias en busca de los mejores precios de las medicinas que necesitan para cuidar su salud.

La demanda se inclina hacia los medicamentos para la tensión, diabetes, analgésicos, tiroides, los antigripales, alcohol y tapabocas.

Durante el recorrido conversamos con Luis Blanco, quien comentó que salió hacer el recorrido para buscar la pastilla de la tensión de su mamá, pero su presupuesto se quedó corto. “Las medicinas subieron casi el triple en el mes de marzo, yo compré una caja de pastillas para la tensión de 15 unidades en 165 mil bolívares de 50 miligramos, cuando pregunté está en 945 mil bolívares, entonces una quincena dejaré de comprar comida para comprar medicinas, pero las dos cosas juntas no puedo”.

Mencionó que los precios de los analgésicos también están por las nubes, un blister de 10 pastillitas están en 150 mil. “No tendremos más opción que tomar limón para la tensión – que también están caros- y guarapo de monte para aliviar los dolores, porque las medicinas no se pueden comprar”.

Rosario Salas nos manifestó su preocupación, pues debe cumplir un tratamiento para la columna, el cual incluye la vitamina B12, pero están muy costosas, a finales de abril compré la primera parte de tratamiento y gasté casi 3 millones de bolívares. “Las B13 las dejé para este mes y de 569 mil que costaban pasaron a 1.295 mil bolívares la caja de 3 inyecciones, lamentablemente no la pude comprar, espero reunir el dinero para fin de mes, eso si no se me presenta otra emergencia y debo gastar la plata”.

Entre la compra de alimentos y medicinas, los santacrucenses aseguran que el presupuestos no les rinden y deben decidir entre comer o estar sano, pues no hay nadie que ponga control en la fijación de precios de las medicinas.

IRIOS MÉNDEZ| el siglo

fotos | RAFAEL SALGUERO