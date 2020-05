Comerciantes de Cagua hacen maromas para ganar dinero durante la cuarentena

Los comerciantes de Cagua, municipio Sucre, aseguraron que deben hacer maromas para sobrevivir ante el alerta del Coronavirus, pues muchos han tenido que bajar sus santamarias dejando de percibir sus ingresos habituales y aun así han tenido que cancelar los impuestos al 100% sin descuentos ni rebajas.

María San Martín asegura que a pesar de la situación su negocio de venta de comida le ha permitido subsistir, “gracias a Dios todos los días con mi familia nos levantamos bien temprano para abrir el negocio, lo limpiamos y desinfectamos antes de despachar al público y hasta los momentos nos va bien. Las ventas no están al 100% pero se hace algo, tratamos de mantener los precios, pues la situación está dura para todos y tenemos que ser solidarios”.

Mencionó la comerciante que la afluencia de compradores se ha mantenido y que hasta los momentos trabajan en el horario establecido para respetar la cuarentena. “Nosotros sólo nos dedicamos a la parte del comercio sin buscar otra actividad, Dios permita que esta situación pase rápido y podamos retomar nuestras actividades normales sin ningún tipo de riesgo”.

Para José Marín la situación ha sido bastante complicada durante la cuarentena. “Tengo una mueblería y si antes de la cuarentena la cosa estaba dura imagínese ahora que no puedo abrir el negocio y tengo pagar los impuestos a la Alcaldía de Cagua, como si tuviese activo, he tenido que optar por hacer otras actividades para ganar dinero para cubrir los gastos de la comida de mi casa, pagar impuestos nada más el mes de marzo fueron 1.400 mil bolívares y no estoy produciendo la cosa no está fácil”.

Mientras que para el comerciante Jesús Martínez, no tuvo más alternativa que cerrar su negocio y para ganarse un dinero a través de clases y talleres que dicta por Internet.

“Tengo una especialización en Derecho Mercantil y en estos momentos donde no puedo vivir de mi negocio he buscado otras herramientas para ganar dinero y cubrir mis gastos. A través de video conferencias, whatsapp y correos dicto mis talleres a través de la Cámara de Turismo del estado Carabobo, hay que buscar las alternativas. Además hago corbatines, botonier, pañuelos, pulseras y otros tipos de accesorios que promociono y vendo a través de mis paginas @pypurbano y @jcmartru, esperemos que la pandemia pase rápido, pero mientras tanto hay que buscar los recursos”.

