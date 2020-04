El aumento del dólar, incluso llegado a superar los 200 mil bolívares, ha dejado los bolsillos de los trabajadores sin un bolívar y buscando la mejor opción para cubrir sus necesidades básicas como alimentos y artículos de aseo personal, ya que a medida que suben las divisas, los comerciantes suben sus precios hasta en 200%.

Al consultar algunos trabajadores acerca de la situación y del presupuesto que destinan para la compra de los artículos de primera necesidad, los mismos aseguraron que todo lo que ganan está destinado para comprar comida, pues los precios subieron tanto que no queda nada para hacer otras inversiones.

Richard Romero dijo que el poder adquisitivo se reduce cada vez más debido al incremento diario de los alimentos. “Mientras el dólar se mantuvo estable algunos precios como el de la harina de maíz, azúcar, aceite, se mantuvieron estables y accesibles al bolsillo y al sueldo, otros alimentos como la carne, pollo y charcutería los precios variaban un poco más, pero aún se podía comprar. Sin embargo desde hace una semana comenzó el juego macabro subía y bajaba hasta que se disparó casi en 133 mil bolívar y el dinero comenzó a valer menos y los comerciantes haciendo de las suyas, un kilo de queso está en 500 mil bolívares”.

Mencionó que es importante que las autoridades competentes hagan la supervisión correspondiente de los precios en los supermercados. “Pues los comerciantes afirman que ellos compran su mercancía en divisas y por eso deben ajustar los precios, Venezuela es el único país donde hasta el dólar se devalúa”.

Por su parte, Diego González aseveró que el incremento del dólar es un arma de doble filo. “El incremento excesivo de las divisas genera un impacto negativo en los precios de todos los productos, especialmente en la comida, es allí donde comenzamos a sacar cuenta para que nos alcance el dinero. El último aumento nos sorprendió a todos, lo que costaba en la mañana 100 mil bolívares en la tarde el mismo producto estaba en 250 mil bolívares y quién sobrevive así”.

Mientras que para Edwin Ordóñez la quincena no será suficiente para comprar comida y los artículos de aseo personal. “Con aumento o sin aumento del dólar los productos están por las nubes, hay que trabajar el triple, meter muchas horas extras para lograr que rinda el presupuesto, pues no solamente comprar comida, es el detergente para lavar, jabón de baño, la pasta de diente, ropa, zapatos, con un dólar a 135 mil bolívares no queda plata para nada”.

MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN

Ayer comenzaron a ser ejecutadas medidas destinadas a contener la especulación en todo el ámbito nacional.

Ante dicho anuncio, la población aragüeña indicó que era justo y necesario tomar dichas medidas, ya que el precio de los alimentos ha aumentado de forma muy rápida y los ciudadanos deben hacer milagros para poder comprar comida.

Al respecto, María Moreno resaltó que los precios cada día dan más miedo, “el costo de los productos están por las nubes, todos los días aumentan la comida y es una situación desesperante, una harina de maíz está entre los 200 mil bolívares, ya casi no podemos comer”.

Destacó además que el dinero que se percibe de pensión o de sueldo mensual no es suficiente para comprar el alimento de un día, “con el dinero que uno se gana se va en una arroz y una harina, eso no es suficiente ni para una sola persona, es necesario una rebaja que nos ayude, ya que esta situación se está saliendo de control”.

Asimismo, Coromoto de Rumbo manifestó que para los ciudadanos que tienen un solo ingreso económico es muy difícil comprar alimentos, “se debe caminar y comparar precios para poder obtener una mejor oferta, uno sale con una cantidad de dinero esperando a ver que puede comprar y para que alcanza confiando en Dios”, finalizó.

