José Luis Rojas, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, manifestó que la suspensión del pago de alquileres durante 6 meses anunciado en días pasados por el Ejecutivo Nacional, fue oficializado a través del Decreto Nº 4.169 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.522 de fecha 23 de marzo de 2020.

En este sentido, indicó que en dicha Gaceta Oficial se establece que se suspende hasta el 1° de septiembre de 2020 el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, resaltando que esto no quiere decir que no cancelen, sino que las partes podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de pago.

“Muy bien se establece en el artículo 3 donde nos abre una brecha a la buena fe de llegar a un acuerdo de ese pago que se va a dejar de pagar durante estos meses, levantando el decreto el arrendatario conjuntamente con el arrendado, con el cual se llegara a previo acuerdo, a cancelar de una manera progresiva mensualmente por el tiempo que estuvo suspendido hasta culminar de cancelar la deuda que contrajo durante estos meses que estuvo suspendido el mismo”.

Asimismo, Rojas destacó que no es exigible el pago por parte de los arrendadores de manera inmediata, “no esperen que el séptimo mes aparezca el propietario cobrando la totalidad de los pagos suspendidos, ya que existe un acuerdo entre las partes que debe cumplirse, esto puede ser de forma verbal o escrita, pero es un acuerdo que permita mantener las buenas relaciones”.

Rojas indicó que es importante recordar que muchos de los contratos de arrendamiento son privados y no pasan por las instituciones que regulan este tipo de negociaciones, “por esta razón hago un llamado a la cordura y la buena fe de los corredores inmobiliarios, tanto de los propietarios y arrendatarios para que puedan llevar en buen término este tipo de relaciones”.

Finalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua manifestó que aunque no se aclara si las oficinas van a pagar o no el alquiler, ya que no lo dice el texto, las características son muy similares a las que presenta para los locales comerciales, por eso en su opinión deben acogerse muy bien a los términos, ya que de igual forma no pueden estar abiertas al público, “esperamos que para la fecha que finalice la Gaceta, se logre terminar la pandemia y podamos restablecer la paz del mundo”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo